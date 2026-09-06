2 करोड़ में बनी हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर लिया विकराल रूप, 30 दिन में कमाए 100 करोड़, नहीं थम रही दर्शकों की भीड़

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म हनुमान अंश के लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इस साल की सबसे शानदार बॉक्स ऑफिस सफलता की कहानियों में से एक के पीछे की रचनात्मक ताकत बनकर उभरे हैं. नीम करोली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित उनकी आध्यात्मिक फिल्म ‘हनुमान अंश' ने रिलीज के पांचवें रविवार को 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. महज 10 लाख की ओपनिंग से शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक असाधारण सफर तय करते हुए यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है.

7 अगस्त को महज 25 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ‘हनुमान अंश' ने शुरुआत में बेहद धीमी रफ्तार से शुरुआत की और पहले हफ्ते में 1.08 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई घटकर करीब 40 लाख रह गई. हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म ने जबरदस्त वापसी करते हुए 10.40 करोड़ का कलेक्शन किया और इसके बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. गौरतलब है कि इस असाधारण सफलता के केंद्र में विशाल चतुर्वेदी की रचनात्मक दृष्टि रही, जिन्होंने फिल्म की कहानी लिखने के साथ-साथ इसका निर्देशन भी किया और इसकी आध्यात्मिक जड़ों को बड़े पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से पेश किया.

Photo Credit: Vishal Chaturvedi/Instagram

इस उपलब्धि को और खास बनाता है फिल्म का बड़ी फिल्मों से लगातार मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना. ‘हनुमान अंश' ने मिर्जापुर: द मूवी जैसी बड़ी रिलीज के बीच भी अपनी पकड़ बनाए रखी और अपनी शानदार बॉक्स ऑफिस यात्रा में टॉक्सिक जैसी बड़ी रिलीज को भी पीछे छोड़ दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के पांचवें शुक्रवार का कलेक्शन कई बड़ी हिंदी फिल्मों की पांचवें शुक्रवार की कमाई से भी आगे निकल गया. यह फिल्म के बढ़ते वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों के बीच इसकी आध्यात्मिक अपील को दर्शाता है.

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विशाल चतुर्वेदी की कहानी कहने की शैली और निर्देशन की स्पष्ट दृष्टि ने ‘हनुमान अंश' को उसकी शुरुआती सीमित रिलीज के दायरे से कहीं आगे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. महज 25 स्क्रीन्स से शुरू हुई यह फिल्म अब 100 करोड़ के क्लब में शामिल होकर यह साबित कर रही है कि मजबूत कहानी, आस्था और दर्शकों से जुड़ाव मिलकर बॉक्स ऑफिस पर असाधारण नतीजे दे सकते हैं.

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