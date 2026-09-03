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एक्टर ने अपने 17.5 करोड़ के घर की बालकनी को बना दिया खेत, घर पर उगा रहे खीरे, टमाटर, सब्जियां और फल

आर माधवन अपनी ऑर्गैनिक फार्मिंग को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं. अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपनी बालकनी को एक खूबसूरत किचन गार्डन में बदल दिया है.

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एक्टर ने अपने 17.5 करोड़ के घर की बालकनी को बना दिया खेत, घर पर उगा रहे खीरे, टमाटर, सब्जियां और फल
माधवन ने बालकनी को बना डाला खेत
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नई दिल्ली:

आर.माधवन एक बेहतरीन एक्टर हैं जिन्होंने रहना है तेरे दिल में, थ्री ईडियट्स, शैतान और धुरंधर जैसी फिल्मों में यादगार काम किया है. उनके फैन्स नेटफ्लिक्स पर उनकी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म 'GDN' के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं जो जी.डी.नायडू की जिंदगी पर आधारित है. 4 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म के स्ट्रीम होने से पहले, आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे इस एक्टर ने अपने मुंबई वाले घर की बालकनी को एक ऑर्गेनिक फार्म में बदल दिया और घर की 70% सीजनल सब्जियों की जरूरत को पूरा करने के लिए सब्जियां उगाईं.

आर. माधवन ने अपने मुंबई वाले घर की बालकनी को ऑर्गेनिक फार्म में बदला

'टाइम्स ऑफ इंडिया' को दिए 2017 के एक इंटरव्यू में आर.माधवन ने बताया कि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग तब शुरू की जब वह एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और उनके पास घर पर बिताने के लिए काफी समय था. उन्हें इस बात की चिंता थी कि आजकल की फसलें केमिकल और जेनेटिक बदलावों का इस्तेमाल करके उगाई जा रही हैं. इसी वजह से उन्होंने मुंबई में अपने 17.5 करोड़ रुपये के अपार्टमेंट की बालकनी को ऑर्गेनिक फार्म में बदलने का फैसला किया. उन्होंने काफी रिसर्च की और धीरे-धीरे उन्हें गार्डनिंग का शौक हो गया. उनका यह शौक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया.

उन्होंने पब्लिकेशन को बताया, "मैं एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था और ज्यादातर समय घर पर ही रहता था. इसलिए मैंने इस समय का इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ने में किया, और मैं कहूंगा कि यह बहुत फायदेमंद रहा. मेरे टेरेस गार्डन से मेरी सीजनल सब्जियों की लगभग 70% जरूरतें पूरी हो जाती हैं."

एक्टर ने आगे बताया कि ड्रिप इरिगेशन के जरिए वह आम तौर पर लगने वाले पानी का सिर्फ बीसवां हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं. इतने समय में एक्टर ने कई तरह की सब्जियां उगाईं, जिनमें बैंगन, भिंडी, टमाटर, ब्रोकली, खीरा और दूसरे मौसमी फसलें शामिल हैं. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हर किसी को घर पर सब्जियां उगाने की कोशिश करनी चाहिए. 30 अप्रैल, 2016 को आर.माधवन ने इंस्टाग्राम पर अपनी मुंबई वाली बालकनी की एक तस्वीर शेयर की. कैप्शन में लिखा था, "आज मुंबई में मेरी छत से मिली फसल. ऑर्गेनिक और मीठी." 

जब आर.माधवन ने बंजर जमीन पर नारियल उगाए

अपनी छत को ऑर्गेनिक फार्म में बदलने से पहले, आर.माधवन और उनके भाई सुबायोगन ने तमिलनाडु के पलानी के पास बंजर जमीन के एक हिस्से को फिर से उपजाऊ बनाया और उसे नारियल के बागान में बदल दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने शानदार नतीजे पाने के लिए ऑर्गेनिक, आधुनिक और पारंपरिक खेती के तरीकों का इस्तेमाल किया.

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एक्टर ने इस पहल के बारे में कहा, "यह हमारी जिंदगी के सबसे सैटिसफाइंग और फायदेमंद एक्सपीरियंस में से एक रहा है. जमीन को फिर से उपजाऊ होते देखना बहुत अच्छा लगा. सही मल्चिंग से जमीन तैयार करने से लेकर कुएं में सही मछली डालने तक, हर चीज से मिली सीख बहुत कीमती और सार्थक रही है."

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