ममता कुलकर्णी हुईं मॉडर्न, 31 साल पुराने हिट गाने पर किया डांस, फैंस बोले- 90s दीवा रिटर्न्स

ममता कुलकर्णी 90 के दशक में लौट आई हैं, जिसका कारण उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा डांस वीडियो है. दरअसल, 90s की जानी मानीं बॉलीवुड एक्ट्रेस रहीं ममता कुलकर्णी ने 2025 में सन्यास ले लिया था और वह भगवा रंग के कपड़ों में नजर आ रही थीं. लेकिन हाल ही में वह जयपुर के फेस्टिवल में पहुंचीं. जहां उनका मॉर्डर्न अवतार देखने को मिला. इसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने 31 साल पुराने गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं फैंस इसे देखकर इम्प्रेस हो रहे हैं.

ममता कुलकर्णी का 90s के गाने पर डांस

14वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में ममता कुलकर्णी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वहीं इस सेलिब्रेशन में उनकी 90 के दशक की कुछ फिल्मों के गाने बजाए गए, जिस पर स्टूडेंट्स ने डांस किया. वहीं इसी पर वह डांस करती हुईं नजर आईं. इसी में घातक फिल्म का कोई जाए तो ले आए, करण अर्जुन का एक मुंडा मेरी उमर का और सबसे बड़ा खिलाड़ी का लंबा लंबा घूंघट शामिल हैं.

भगवा रंग के कपड़ों में नजर आने वाली ममता कुलकर्णी ने इस इवेंट में पर्पल रंग का आउटफिट पहना था, जिसमें उनका खूबसूरत अवतार फैंस के बीच चर्चा में रहा. वहीं फैंस 90 के दशक की यादों में खोते हुए नजर आए और एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए दिखे.

ममता कुलकर्णी के बारे में

ममता कुलकर्णी ने जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ में सन्यास लिया था. उन्होंने संगम में पिंड दान रस्म अदा की और स्पिरिचुअल नाम श्री यमाई ममता नंद गिरी उन्हें दिया गया. इसी के साथ उन्हें किन्नर अखाड़ा की महा मंडलेश्र्वर का पद भी दिया गया. लेकिन फरवरी 2025 में उन्होंने रिजाइन कर दिया.

ममता कुलकर्णी 24 साल तक मुंबई से दूर रहीं और दिसंबर 2024 में लौटी थीं. वहीं उनका नाम विवेक गोस्वामी से जुड़ा था. हालांकि इससे पहले वह 90 के दशक में बॉलीवुड का जाना माना नाम थीं, जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम किया.

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