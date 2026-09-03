हनुमान अंश देखने पहुंचे मुसलमान बुजुर्ग, थियेटर में नंगे पांव आए नजर, सोशल मीडिया यूजर्स लुटा रहे प्यार

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक मुस्लिम व्यक्ति सिनेमा हॉल में 'हनुमान अंश' फिल्म देखते नजर आ रहा है. कई लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि फिल्म देखते समय वह बुजुर्ग शख्स बिना जूते-चप्पल के बैठे थे. नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खूब पसंद की जा रही है. ऐसे में इस तरह के वीडियो इस फिल्म के लिए पॉजिटिव पब्लिसिटी का काम कर रहे हैं. वीडियो में वह व्यक्ति सफेद कुर्ता-पायजामा और सफेद टोपी पहने हुए बिना जूते-चप्पल के थिएटर में बैठा दिख रहा है. वह फिल्म देखने में पूरी तरह मग्न है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई उसका वीडियो बना रहा है. वीडियो ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, "बिना राजनीति वाला भारत". एक ने लिखा, "वे दशकों से चल रहे राजनीतिक ध्रुवीकरण से उसके मन को मैला करने में नाकाम रहे".

नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच यह वायरल क्लिप लोगों का ध्यान खींच रही है. लोगों की श्रद्धा इतनी गहरी है कि मिराज सिनेमाज ने थिएटर में एक सीट खाली रखने का फैसला किया. सोशल मीडिया पोस्ट में थिएटर चेन ने बताया कि उन्होंने नीम करौली बाबा के लिए सीट नंबर 9 आरक्षित करने का फैसला किया है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि बाबा अपने भक्तों के साथ फिल्म देखेंगे.

बिना जूते-चप्पल के फिल्म देखने वाले व्यक्ति का वीडियो और उस पर ऑनलाइन मिली प्रतिक्रियाओं ने 'हनुमान अंश' को लेकर चल रही चर्चा को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह फिल्म थिएटर में लोगों का ध्यान खींच रही है. नीम करौली बाबा, जिनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में लक्ष्मण नारायण शर्मा के रूप में हुआ था, एक भारतीय गुरु और हनुमान के परम भक्त थे. उन्हें 1960 और 1970 के दशक में कैंची धाम और वृंदावन में अपने आश्रमों के जरिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली. उनकी शिक्षाओं ने पश्चिमी देशों के कई साधकों को आकर्षित किया, जिनमें हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक रिचर्ड अल्परट (राम दास) और आध्यात्मिक साधक भगवान दास प्रमुख थे.

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खबरों के अनुसार 1.8 करोड़ रुपये के कम बजट में बनी 'हनुमान अंश' ने भारत में लगभग 10 लाख रुपये की ओपनिंग की और 28वें दिन तक 62 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कमाई कर ली. फिल्म के लगातार सिनेमाघरों में चलने का क्रेडिट मेकर्स ने लोगों के बीच फिल्म की पॉजिटिव चर्चा को दिया. 'हनुमान अंश' 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.