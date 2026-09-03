विज्ञापन

किसने बनाई हनुमान अंश, जिसने इंडिया में कमाया 27 गुना प्रॉफिट, तय किया 10 लाख से 54 करोड़ तक का सफर

2 करोड़ के बजट वाली फिल्म जब रिलीज हुई तो पहले दिन महज 10 लाख की कमाई की, लेकिन देखते ही देखते इस फिल्म ने 54 करोड़ कमा लिए, यानि अपने बजट से 27 गुना ज्यादा. आइए जानते हैं इस फिल्म को किसने बनाया.

Read Time: 3 mins
Share
किसने बनाई हनुमान अंश, जिसने इंडिया में कमाया 27 गुना प्रॉफिट, तय किया 10 लाख से 54 करोड़ तक का सफर
2 करोड़ की फिल्म ने कमाई में तोड़े कई रिकॉर्ड
नई दिल्ली:

लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी, इन दिनों भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित सफलताओं में से एक के केंद्र में हैं. उनकी आध्यात्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. लगभग 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 7 अगस्त को मात्र 10 लाख की ओपनिंग ली थी, लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और फिल्म ने 26 दिनों में 54.13 करोड़ नेट तथा 63.82 करोड़ ग्रॉस का शानदार कलेक्शन दर्ज कर लिया.

सबसे बड़ी सरप्राइज हिट

माना जा रहा है कि फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसका आध्यात्मिक माहौल और दर्शकों से बना भावनात्मक जुड़ाव है. विशाल चतुर्वेदी ने 'हनुमान अंश' को नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर तैयार किया है. शुरुआती दिनों में सीमित दर्शक वर्ग तक पहुंचने वाली यह फिल्म मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ के दम पर लगातार आगे बढ़ती रही और अब साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट फिल्मों में शामिल हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: पहले पार्ट ने मचाया धमाल, अब 'हनुमान अंश 2' में क्या होने वाला है? मेकर्स ने बताया दर्शकों के लिए होगा सरप्राइज

26वें दिन फिल्म ने 8.50 करोड़ नेट का कारोबार किया, जो यश अभिनीत 'टॉक्सिक' के उसी दिन के 8.20 करोड़ कलेक्शन से भी अधिक थी. हालांकि यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि 'हनुमान अंश' कहीं कम स्क्रीन और बेहद सीमित संसाधनों के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म की लगातार बढ़ती कमाई ने ट्रेड सर्कल्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और अब इसके चौथे हफ्ते का प्रदर्शन चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है.

फिलहाल भारतीय सिनेमा के इतिहास में 10 लाख की ओपनिंग से 54 करोड़ से अधिक नेट कलेक्शन तक का यह सफर भारतीय बॉक्स ऑफिस की सबसे अनोखी कहानियों में से एक बन चुका है. अब सभी की नजरें फिल्म के अगले पड़ाव पर टिकी हैं. दर्शकों का उत्साह और मजबूत पकड़ देखते हुए यह सवाल उठने लगा है कि क्या विशाल चतुर्वेदी की यह आध्यात्मिक फिल्म आगे चलकर 100 करोड़ क्लब की ओर भी कदम बढ़ा सकती है?

बता दें कि फिल्म को बनाने वाले डॉ. विशाल चतुर्वेदी एक भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक, निर्माता और गीतकार हैं, जो 2026 की अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' के लिए जा रहे हैं. वह पेशे से एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने सिनेमा के लिए अपने प्यार के कारण 2011 में मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood, Entertainment, Hindi News, Hanuman Ansh, Hanuman Ansh Budget
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com