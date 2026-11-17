Delhi: एक यादगार किरदार निभाने से लेकर मराठी सिनेमा का एक जाना-पहचाना चेहरा बनने तक, संजय नार्वेकर ने अपनी खास स्क्रीन प्रेजेंस और अलग-अलग तरह के अभिनय से लगातार दर्शकों का मनोरंजन किया है. चाहे कॉमेडी हो, सस्पेंस या ड्रामा, उन्होंने हर किरदार में अपनी एक अलग ऊर्जा दिखाई है. अब वह 13 नवंबर को मराठी Zee 5 पर प्रीमियर होने वाली Afratafri के साथ वापसी कर रहे हैं. आइए, उनके सफर के उन सात किरदारों पर एक नज़र डालते हैं, जिन्होंने उनके करियर को यादगार बनाया है.

1. Afratafri (Marathi Zee 5)

संजय नार्वेकर एक और मनोरंजक परफॉर्मेंस के साथ वापसी कर रहे हैं. यह फिल्म लालच, पैसों और पारिवारिक उलझनों से पैदा हुई गलतफहमियों की एक कॉमेडी कहानी है. तीन भाइयों की कहानी पर आधारित यह फिल्म उन्हें अपने पिता के इंश्योरेंस के पैसों से जुड़ी एक असामान्य परिस्थिति में फंसा हुआ दिखाती है और इसमें कई प्रतिभाशाली कलाकार एक साथ नज़र आते हैं. नार्वेकर एक बार फिर परिस्थितियों से पैदा होने वाली कॉमेडी में अपनी महारत दिखाते हैं और इस पूरी उथल-पुथल में अपना खास आकर्षण जोड़ते हैं. प्रीमियर 13 नवंबर 2026 को मराठी Zee 5 पर होगा.

2. Checkmate (Marathi Zee 5)

कॉमेडी से अलग हटकर, नार्वेकर ने थ्रिलर जॉनर में भी अपनी प्रतिभा दिखाई. इस सस्पेंस थ्रिलर ने अपने उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित मोड़ों के साथ दर्शकों को अंत तक कहानी से जोड़े रखा, वहीं नार्वेकर ने अपनी मराठी फिल्मोग्राफी में एक और दिलचस्प परफॉर्मेंस जोड़ी. यह फिल्म अलग-अलग जॉनर में काम करने की उनकी क्षमता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है.

3. Aga Bai Arechya! (JioHotstar)

उनकी यादगार कॉमेडी परफॉर्मेंस में से एक नार्वेकर ने श्रीरंग देशमुख का किरदार निभाया था, जिन्हें लोकप्रिय रूप से रंगा के नाम से जाना जाता है. फिल्म की अनोखी कहानी और मनोरंजक परिस्थितियों ने उन्हें अपनी कॉमिक टाइमिंग और स्वाभाविक अभिनय शैली दिखाने का भरपूर मौका दिया. उनके अभिनय ने फिल्म के हास्य को और मज़ेदार बनाया और इसे मराठी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक यादगार फिल्म बना दिया.

4. Vaastav: The Reality (Prime Video)

उनके करियर की सबसे चर्चित परफॉर्मेंस में से एक नार्वेकर ने डेढ़ फुटिया का किरदार निभाया था. संजय दत्त के साथ स्क्रीन साझा करते हुए उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ी, जो दमदार कलाकारों की मौजूदगी के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहा. यह फिल्म उनके करियर का एक अहम पड़ाव साबित हुई और हिंदी फिल्म दर्शकों के बीच उनकी प्रतिभा को व्यापक पहचान मिली.

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5. Khabardar (Prime Video)

इस मराठी कॉमेडी थ्रिलर में नार्वेकर ने मारुति कांबले का किरदार निभाया था, जो एक ट्रक ड्राइवर है और खुद को एक अप्रत्याशित परिस्थिति में फंसा हुआ पाता है. हास्य और सस्पेंस का मेल करती इस फिल्म ने उन्हें एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया. उनके अभिनय ने फिल्म में कॉमेडी और ड्रामा के मनोरंजक मेल को और खास बनाया. इन अलग-अलग तरह के किरदारों के ज़रिए संजय नार्वेकर ने एक ऐसा करियर बनाया है, जो कई जॉनर, भाषाओं और यादगार किरदारों तक फैला हुआ है. ऐसे में दर्शक उन्हें एक बार फिर अपने खास अंदाज़ और ऊर्जा के साथ स्क्रीन पर देखने के लिए उत्साहित हो सकते हैं.