गानादी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो सालों बाद भी अपनी खास पहचान बनाए रखते हैं. ऐसा ही एक गाना साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘फिजा' का है. गाने का नाम है ‘मैं नाचूं बिन पायल'. इसमें करिश्मा कपूर का शानदार डांस और आशा भोसले की रसभरी आवाज का ऐसा मेल देखने-सुनने को मिला, जिसने इसे खास बना दिया. क्लब के माहौल में फिल्माया गया यह गाना उस दौर में काफी पसंद किया गया था. आज 26 साल बाद भी इसकी धुन और करिश्मा के डांस को याद किया जाता है. आशा भोसले के निधन के बाद उनका यह गीत एक बार फिर चर्चा में है.

क्लब में करिश्मा कपूर का दिखा था अलग अंदाज

‘मैं नाचूं बिन पायल' में करिश्मा कपूर का अंदाज उनकी दूसरी फिल्मों से काफी अलग नजर आया था. गाने में वह क्लब के माहौल में डांस करती दिखाई देती हैं. उनके डांस मूव्स, एक्सप्रेशन और स्क्रीन पर मौजूदगी गाने को देखने लायक बनाते हैं. बिना पायल के घुंघरू बजाने वाला इसका अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आया. उस दौर में करिश्मा कपूर अपनी फिल्मों और डांस नंबरों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज कर रही थीं.

आशा भोसले की आवाज ने गाने में डाली जान

इस गाने की सबसे बड़ी खूबी आशा भोसले की आवाज है. उनकी गायकी में एक अलग तरह की मिठास और चुलबुलापन सुनाई देता है. गाने की धुन और बोल के साथ उनकी आवाज का तालमेल इसे और आकर्षक बनाता है. संगीतकार अनु मलिक ने फिल्म के संगीत को तैयार किया था. आशा भोसले ने अपने लंबे करियर में कई यादगार गाने दिए और ‘मैं नाचूं बिन पायल' भी उन्हीं गीतों में शामिल है, जिन्हें पुराने गानों के शौकीन आज भी सुनना पसंद करते हैं.

क्या थी फिल्म ‘फिजा' की कहानी?

खालिद मोहम्मद के निर्देशन में बनी ‘फिजा' साल 2000 में रिलीज हुई थी. फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ ऋतिक रोशन और जया बच्चन मुख्य भूमिकाओं में थे. इसकी कहानी फिजा नाम की एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई दंगों के दौरान लापता हुए अपने भाई अमान को तलाशने निकलती है. फिल्म में परिवार, रिश्तों और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया था. करिश्मा के अभिनय को सराहना मिली और उन्हें इस फिल्म के लिए कई पुरस्कार भी मिले. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इसका संगीत और करिश्मा का यह डांस नंबर आज भी लोगों की यादों में जिंदा है.

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