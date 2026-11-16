Sapna Choudhary Song: 7 साल पुराना सपना चौधरी का गाना, रातोंरात बन गई थीं हरियाणा की डांसिंग क्वीन, आज भी सॉन्ग का जलवा कायम

Sapna Choudhary Song: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी का नाम आते ही लोगों के जेहन में उनका जबरदस्त डांस और देसी अंदाज की तस्वीर सामने आ जाती है. सपना ने अपने टैलेंट के दम पर हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनके कई गाने ऐसे हैं, जिन्हें रिलीज हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है. ऐसा ही एक गाना है 'गजबण पाणी ने चाली', जिसने सपना चौधरी के स्टारडम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इस गाने में सपना का डांस, उनका देसी अंदाज और हरियाणवी ठाठ दर्शकों को खूब पसंद आया. यही वजह है कि यह गाना आज भी हरियाणवी म्यूजिक पसंद करने वालों की प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है.

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हरियाणा की डांसिंग क्वीन का गजबन पानी ले चाली

सपना चौधरी का 'गजबण पाणी ने चाली' साल 2019 में रिलीज हुआ था. इस गाने को विश्वजीत चौधरी ने गाया था जबकि मुकेश जाजी ने इसके बोल लिखे थे. इस गाने में अमन जाजी का म्यूजिक था और सपना चौधरी का शानदार डांस. इन सब शानदार आर्टिस्ट की जुगलबंदी ने 3 मिनट 42 सेकंड के इस गाने को शानदार बना दिया है.

सपना चौधरी बनीं हरियाणा की सुपरस्टार

सपना चौधरी की सफलता की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी. शुरुआत में सपना हरियाणा के छोटे-छोटे मंचों पर रागिनी कार्यक्रमों में डांस करती थीं. साल 2015 में उनका गाना 'सॉलिड बॉडी' खूब वायरल हुआ और इसके बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी. फिर 'तेरी आंख्या का यो काजल' जैसे गानों ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई.

यहां देखें 'गजबण पाणी ने चाली'

साल 2017 में सपना चौधरी ने रियलिटी शो बिग बॉस 11 में हिस्सा लिया. इस शो ने उन्हें देश के घर-घर तक पहुंचा दिया. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी, पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया. आज सपना चौधरी सिर्फ एक डांसर नहीं, बल्कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा हैं. उनके पुराने गानों पर आज भी दर्शकों का प्यार बरकरार है और यही उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी पहचान है.