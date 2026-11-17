कभी FIR कभी मैडम में आई कम इन तो कभी भाभीजी घर पर हैं जैसे पॉपुलर शो के जरिए दर्शकों को एंटरटेन करने वाले संदीप आनंद ने धर्मा प्रोडक्शन की उड़ता तीर से बॉलीवुड में डेब्यू किया. भले ही कुछ लोगों की ये सोच हो कि टीवी कलाकारों को फिल्म के मौके कम ही मिलते हैं लेकिन समय के साथ टीवी और बड़े पर्दे के बीच का फासला कम होता जा रहा है. अगर हम संदीप आनंद की बात करें तो उनके केस में तो ये उनका एक टीवी शो ही था जिसके जरिए उनके फिल्म में मौका मिला.

संदीप आनंद ने एनडीटीवी के साथ एक खास बातचीत में बताया कि कैसे उनका एक टीवी शो ही उनके लिए एक गोल्डन चांस लेकर आया. संदीप ने बताया फिल्म मेकर के बेटे ने उनका कोई शो देखा था जिस वह से वह उनके काम से परिचित थे और पसंद भी करते थे. करीब करीब तय ही था कि संदीप को फिल्म में किरदार के लिए साइन किया जाएगा लेकिन इससे पहले ऑडिशन की परीक्षा भी थी. सारे सितारे संदीप के फेवर में थे और यही वजह से रही कि उन्होंने ऑडिशन में भी ठीक उसी तरह की परफॉर्मेंस दी जिस तरह की किरदार के लिए जरूरी थी. फिर क्या था उन्हें आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की इस फिल्म में मौका मिल गया.

कोविड के दौरान जब नहीं था काम तो लगा उड़ता तीर ले लिया

संदीप आनंद से जब पूछा गया कि जिंदगी में उन्हें कब लगा कि उन्होंने उड़ता तीर ले लिया तो उन्हों बताया कि कोविड के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया. लॉक डाउन हो, कॉर्पोरेट वाले सभी लोग काम कर रहे थे तब एक बार दिमाग में आया कि यार जिंदगी में क्या उड़ता तीर ले लिया. इसके आगे उन्होंने कहा, हालांकि में मानता हूं कि इंसान को उसी काम में करियर बनाना चाहिए जिसमें उसका मन लगता हो ऐसे वह कभी बोर नहीं होता, मैं भी एक ट्रेडिंग जॉब में था और उसी से ऊब कर मैंने फैसला लिया था कि मेरा दिल एक्टिंग में लगता है तो मैं वही काम करूंगा.

जब फिल्मों के लिए छोड़ दिया टीवी तो जिंदगी में मिली बड़ी सीख

संदीप आनंद को लेकर कहा जाता है कि एक समय उन्होंने फिल्मों में आगे बढ़ने के लिए टीवी से ब्रेक लिया था. इस पर जब संदीप से पूछा गया कि इस दौर में उन्हें जिंदगी से क्या सीख मिली? तो संदीप ने कहा, जिंदगी कभी भी हमारी कैल्कुलेशन से नहीं चलती. हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए. हम कभी भी प्लान करके नहीं चल सकते कि ये करूंगा तो ये होगा. हमें केवल अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए. समय हमें अपने आप सही जगह पर ले जाता है.

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