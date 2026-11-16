भूत बंगला के बाद अक्षय कुमार की नई हॉरर फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट का किया ऐलान

भूत बंगला की कामयाबी के बाद अक्षय कुमार फिर हॉरर फिल्म के साथ 2027 में लौट रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने कुछ देर पहले अपकमिंग फिल्म की पहली झलक के साथ किया है. वहीं रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है. दरअसल, अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘सामुक' की चर्चा पिछले काफी समय से है, जिसका हिस्सा रजत कपूर भी हैं. इसकी पहली झलक हाल ही में रिलीज कर दी गई है, जिसमें अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं. जबकि इसके साथ एक बड़ा खौफनाक हाथ भी नजर आ रहा है.

सामुक की पहली झलक के साथ रिलीज डेट का ऐलान

अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह ने समुक को लेकर कुछ बड़ा होने का संकेत दिया और दर्शकों से समय पर नजर रखने को कहा. सुबह 11:07 बजे एक रहस्यमयी संदेश आया, दोपहर 2:07 बजे कुछ खास बताने का वादा किया गया और अब दर्शकों को अपने कैलेंडर में एक तारीख लिखने के लिए कहा गया है. अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'समुक' की सिनेमाघरों में रिलीज होने की तारीख घोषित कर दी गई है. विज्ञान पर आधारित रोमांच, जबरदस्त एक्शन और मुश्किल हालात में जिंदा रहने की कहानी वाली यह फिल्म 28 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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सामुक के बारे में

विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बनाई जा रही इस फिल्म के सह-निर्माता आशिन ए शाह हैं. 'समुक' को बड़े पर्दे पर दिखाए जाने वाले एक बड़े और खास अनुभव के रूप में तैयार किया जा रहा है. यह फिल्म भारतीय सिनेमा में ऐसी दुनिया दिखाने की कोशिश करेगी, जिसे पहले बहुत कम देखा गया है.

विज्ञान पर आधारित कहानी, एक्शन और मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहने की जंग को मिलाकर बनाई जा रही यह फिल्म दर्शकों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया पेश करने का वादा करती है. इसमें किरदारों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए दिखाया जाएगा, जो आम एक्शन फिल्मों से बिल्कुल अलग होंगी. फिल्म बनाने वालों ने अभी इसकी मुख्य कहानी को पूरी तरह से छिपाकर रखा है. हालांकि, फिल्म की शैली से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे काफी बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है.

13 साल बाद साथ आए अक्षय और विपुल

कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही यह फिल्म अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह को 13 साल बाद फिर से एक साथ लेकर आ रही है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रुक्मिणी मैत्र, विनीत कुमार सिंह, रजत कपूर, बनिता संधू और स्वानंद किरकिरे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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