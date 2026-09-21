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अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम, बिके दो करोड़ यूनिट, कुमार सानू के 9 के नौ कल्ट

1990 में आई रोमांटिक फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया है कि इसके 9 गानों का एल्बम अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाला साउंडट्रैक है. 

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अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम, बिके दो करोड़ यूनिट, कुमार सानू के 9 के नौ कल्ट
अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम
नई दिल्ली:

36 साल पहले बॉलीवुड में वो फिल्म आई, जिसके गानों ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया की आजतक कोई नहीं तोड़ पाया. हम बात कर रहे हैं अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली 9 गानों की एल्बम की, जिसने 1990 में ऐसा तहलका मचाया कि आज तक इसके गानों को कोई भूला नहीं पाया. यह वो फिल्म थी, जिसमें कुमार सानू ने ना सिर्फ गाने गाए थे बल्कि एक गुंडे का रोल भी निभाया था, जिसकी हीरो पिटाई करता है. इस फिल्म से लीड हीरो हीरोइन दोनों रातोंरात सुपरस्टार बन गए. वहीं कुमार सानू को खूब शोहरत हासिल हुई. यहां से उनका म्यूजिक करियर हिट साबित हुआ. 

अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम

हम बात कर रहे हैं 1990 में आई फिल्म आशिकी की, जिसमें राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की जोड़ी रातोंरात सुपरस्टार बन गई. लेकिन इस फिल्म की खासबात इसके 9 गाने थे, जिन्होंने 90 के दशक में फैंस के बीच ऐसी जगह बनाई की आज तक कोई नहीं हटा पाया. कहा जाता है कि इस फिल्म के दो करोड़ से ज्यादा यूनिट बिके थे, जिसके चलते यह बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम बन गई. IMdb के अनुसार, जब 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिक गए तो टीसीरीज ने गिनती करना बंद कर दिया था. 

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आशिकी के 9 के नौ गाने सुपरहिट

आशिकी के गाने नदीम श्रवण ने कंपोज किए थे. जबकि लिरिक्स समीर, रानी मलिक और मदन पाल ने लिखे थे. वहीं फिल्म का जॉनर फिल्मी गजल था, जिसके चलते यह गजल के स्टाइल में तैयार किए गए. इसके 9 गाने इस प्रकार हैं...

पहला गाना जान-ए-जिगर जानमन (कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल)
मैं दुनिया भुला दूंगा (कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल)
एक सनम चाहिए आशिकी के लिए मेल और फीमेल (कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल)
नजर के सामने (कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल)
तू मेरी जिंदगी है (कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल)
दिल का आलम (कुमार सानू)
अब तेरे बिन (कुमार सानू)
धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना (कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल)
मेरा दिल तेरे लिए (उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल)

आशिकी की कहानी

महेश भट्ट के निर्देशन में बनीं आशिकी की कहानी राहुल (राहुल रॉय) और अनु वर्गीस की है, जिनकी मुलाकात तब होती है जब राहुल अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर हंगामा करता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है. वहीं अनु भी हॉस्टल से भागकर पुलिस के पास आती है. जहां दोनों की मुलाकात प्यार में बदलती है. वहीं अनु को मॉडलिंग में आगे बढ़ाने के लिए सिंगर बनता है. लेकिन करियर में तरक्की के साथ साथ दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं. लेकिन आखिर में नाराज अनु को राहुल रोक लेता है और प्यार अमर हो जाता है. इस रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में 9 गाने हिट साबित होते हैं. 

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