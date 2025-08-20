वॉर 2 छोड़िए, सैयारा, महाअवतार नरसिम्हा, कुली को भी भूल जाइए, इस फिल्म के प्रॉफिट के आगे पुष्पा 2 भी फीकी

पिछले कुछ दिनों में बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है. बात वॉर 2 की करें या फिर सैयारा की. इसके अलावा नरसिम्हा, महाअवतार और कुली जैसी फिल्मों ने भी खूब बज क्रिएट किया है. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी भी फिल्म है जिसकी चर्चा कहीं नहीं है लेकिन वो सबकी फेवरेट जरूर बनती जा रही है. कम बजट में बनी इस फिल्म ने दर्शकों को गुपचुप तर के से इतना एंटरटेन न किया कि फिल्म सौ करोड़ के क्लब में शामिल हो गई. जिस वजह से इसका मुनाफा पुष्पा 2 पर भी भारी पड़ रहा है.

ये है फिल्म का नाम

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है सू फ्रॉम सो. इस फिल्म का प्रीमियर मंगलुरु में हुआ. उसके बाद फिल्म शिवमोग्गा, मैसूर और बेंगलुरु तक पहुंची और फिर 25 जुलाई को थिएट्रिकल रिलीज के साथ धमाल मचा दिया. जेपी थुमिनाड के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने वो कर दिखाया है, जो बहुत कम कन्नड़ फिल्में कर पाई हैं. फिल्म ने भारत में ही 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई. इसके साथ ही, ओवरसीज में भी फिल्म ने 15 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

करीब 5.5 करोड़ रुपये के साधारण बजट में बनी इस फिल्म को अब तक 40 लाख से ज्यादा दर्शक देख चुके हैं. अकेले कर्नाटक से फिल्म ने 80 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है. अभी भी यह फिल्म कर्नाटक के 225 से ज्यादा थिएटर्स में चल रही है. खास बात ये है कि कुली और वार 2 जैसी फिल्मों की वजह से फिल्म से करीब 40 थियेटर्स छिन गए. लेकिन दर्शकों की डिमांड के बाद इसे वापस 25 थियेटर्स में रिलीज किया गया.

कहानी और टीम की तारीफ

फिल्म में राज बी शेट्टी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. जबकि जेपी थुमिनाड, शनील गौतम, संध्या अरकेरे, प्रकाश थुमिनाड, दीपक राय पनजे, माइम प्रसाद और पुष्पराज बोलार जैसे कलाकारों की टोली ने इसे और मजेदार बनाया है. ताजगी भरी कहानी और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दर्शक फिल्म की तारीफ कर रहे हैं.

फिल्म का संगीत सुमेध के ने दिया है और सिनेमैटोग्राफी एस. चंद्रशेखरन ने की है. कर्नाटक के बाहर फिल्म का वितरण गंगाधर संभाल रहे हैं. नॉर्थ इंडिया में एए फिल्म्स ने इसकी रिलीज की है, जबकि केरल में दुलकर सलमान की वेफेयरर फिल्म्स ने मलयालम वर्जन रिलीज किया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फार्स फिल्म्स फिल्म को कई मार्केट्स में रिलीज किया है.