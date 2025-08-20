अपनी सारी कमाई बैग खरीदने में खर्च कर देती है ये एक्ट्रेस, अब बोली- अगर मैं बैग नहीं लेती तो मुंबई में मेरा पैंटहाउस होता

बॉलीवुड के कई सितारे फिल्मों के साथ-साथ अपनी चीजों और शौक को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. कई सितारे ऐसे हैं जो लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं तो कुछ को खाने का शौक होता या फिर घूमने का. आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जो घूमने और खाने-पीने से ज्यादा हैंडबैग खरीदने की शौकीन हैं. इस एक्ट्रेस ने अब तक कई महंगे-महंगे बैग खरीदे हैं. हम बात कर रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है से डेब्यू करने वाली अमीषा पटेल की. बिजनेस और पॉलिटिक्स बैकग्राउंड वाले परिवार से आने वाली अमीषा ने महज 12 साल की उम्र से ही डिजाइनर बैग्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. आज उनके पास करीब 400 बैग्स हैं. जिनकी कीमत लाखों-करोड़ों में है. हाल ही में फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान, अमीषा पटेल के घर पहुंची और इस शानदार कलेक्शन की झलक फैंस को दिखाई.

फराह खान हुईं हैरान

अपने व्लॉग की शुरुआत में फराह ने कहा, “मैंने कभी अमीषा को बैग रिपीट करते नहीं देखा. शायद इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बैग्स इन्हीं के पास हैं.” अमीषा ने बताया कि उनके पास 300-400 लग्जरी हैंडबैग्स, कई क्लच और बेल्ट बैग्स हैं. बैग्स के अलावा उन्हें लग्जरी घड़ियां भी कलेक्ट करने का शौक है.

बर्किन बैग्स के लिए खास कपबोर्ड

फराह ने एक कपबोर्ड दिखाते हुए कहा, “ये पूरा कपबोर्ड बर्किन बैग्स से भरा है.” दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस ब्रांड्स में से एक बर्किन बैग की कीमत 2-3 करोड़ तक होती है. अमीषा ने बाकायदा एक लिस्ट भी बनाई है. जिसमें हर शेल्फ पर रखे बैग्स का नाम लिखा है.

फराह का पसंदीदा सेंट लॉरेंट बैग

अमीषा ने फराह को सेंट लॉरेंट का बैग दिखाया. फराह इसे देखते ही बोलीं, “ये तो वही बैग है जो मैं कब से चाह रही हूं… लेकिन यह मेरी पहुंच से बाहर है.”

बोटेगा वेनेटा के रेयर बैग्स

इसके बाद उन्होंने बोटेगा वेनेटा के बैग्स दिखाए. फराह ने एक ऑरेंज बैग निकालते हुए कहा, “ये बहुत रेयर है.” फिर अमीषा ने इसी ब्रांड का ब्लैक बैग दिखाया और मुस्कुराते हुए बोलीं, “अगर मुझे बैग्स कलेक्ट करने का शौक न होता तो आज मेरे पास मुंबई में पेंटहाउस होता.” इस बातचीत में अमीषा पटेल और फराह खान ने शादी पर भी बात की. इस दौरान ने अमीषा पटेल ने कुछ और महंगे बैग्स भी फराह खान को दिखाए.