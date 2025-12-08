बॉक्स ऑफिस पर कमाए 327 करोड़, बनी 2025 की ब्लॉक बस्टर लेकिन इस मामले में रही सबसे फिसड्डी

Most searched movies on Google: गूगल की ईयर इन सर्च एक सालाना रिपोर्ट होती है जो हर दिसंबर में रिलीज की जाती है. इसमें उस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉपिक, लोग, इवेंट, सवाल, फिल्में, शो, गाने और ट्रेंड के बारे में बताया जाता है. यह दिखाता है कि पिछले 12 महीनों में दुनिया किस बारे में जानने को एक्साइटेड थी, किस बारे में परेशान थी और किससे अट्रैक्ट हुई. गूगल डेटा को अलग-अलग देशों और दुनिया भर में कैटेगरी में बांटता है.

2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्म

भारत में, पिछले 12 महीनों में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्म ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा सैयारा थी. मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से अहान पांडे ने डेब्यू किया था और यह अनीत पड्डा की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस साबित हुई थी. इसने 335 करोड़ रुपये के डोमेस्टिक नेट कलेक्शन और 580 करोड़ रुपये के ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा दी थी. इसकी सक्सेस का एक बड़ा कारण इसका शानदार म्यूजिक था जिसमें बर्बाद, तुम हो, हमसफर और टाइटल ट्रैक सैयारा जैसे चार्टबस्टर गाने थे.

अहान पांडे ने रजनीकांत और ऋषभ शेट्टी को पछाड़ा

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी और लीड रोल वाली कंतारा चैप्टर 1, गूगल लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. रजनीकांत स्टारर लोकेश कनगराज की कुली और अयान मुखर्जी की वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा आडवाणी हैं, पिछले 12 महीनों में भारत में तीसरी और चौथी सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्में हैं. लिस्ट में पांचवीं एंट्री 2016 में रिलीज हुई सनम तेरी कसम है, जो नौ साल बाद फरवरी 2025 में थिएटर में आने पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दोबारा रिलीज हुई भारतीय फिल्म बन गई.

मलयालम भाषा की एक्शन थ्रिलर मार्को, जो दिसंबर 2024 में रिलीज हुई थी, सबसे ज्यादा वॉयलेंट भारतीय फिल्मों में से एक है. यह भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्मों की गूगल लिस्ट में छठे नंबर पर है. अक्षय कुमार की कॉमेडी हाउसफुल 5 और राम चरण की गेम चेंजर, जो साल की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक रही, लिस्ट में अगली दो एंट्री हैं. सान्या मल्होत्रा ​​की मिसेज नौवें नंबर पर है. महावतार नरसिम्हा, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई, 2025 में भारत में सबसे ज्यादा गूगल की गई फिल्मों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर है.