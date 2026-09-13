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100 दिनों तक सिनेमाघरों में चलने वाली पहली फिल्म, 57 साल पहले 7 गानों ने बनाया ब्लॉकबस्टर, किशोर, लता, रफी, आशा ने किया अमर

1969 में आई राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की इस फिल्म को प्लैटिनम जुबली फिल्म का खिताब मिला है, जिसने सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे किए.  

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100 दिनों तक सिनेमाघरों में चलने वाली पहली फिल्म, 57 साल पहले 7 गानों ने बनाया ब्लॉकबस्टर, किशोर, लता, रफी, आशा ने किया अमर
राजेश खन्ना की 100 दिनों तक सिनेमाघरों में चलने वाली फिल्म के 7 ब्लॉकबस्टर गाने
नई दिल्ली:

1969 वो साल था, जिस साल राजेश खन्ना की वो फिल्म आई, जिसने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया. वहीं इसके बाद उन्होंने 1971 तक 17 लगातार हिट फिल्में दीं. यह फिल्म ना सिर्फ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. बल्कि भारत और सोवियत यूनियन में ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसी के साथ यह पहली फिल्म थी, जो 100 दिनों तक सिनेमाघरों में चली थी. वहीं इस फिल्म के हिट होने की वजह ना सिर्फ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी थी. बल्कि इसके 7 गानों ने फैंस का दिल जीत लिया था. 

100 दिनों तक सिनेमाघरों में चली प्लैटिनम जुबली फिल्म 

1969 में 100 दिनों तक चलने वाली सिनेमाघरों में चलने वाली फिल्म आराधना थी. दरअसल, यह पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (जहां हिंदी नहीं बोली जाती) और दक्षिण भारत के चार राज्यों में 100 दिनों से ज्यादा समय तक हर दिन चार शो के साथ सफलतापूर्वक चली. 'आराधना' दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में भी 3 साल तक चली और पूरे भारत में प्लैटिनम जुबली हिट रही. 

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राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी

राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ियों में से एक हैं. इसकी शुरूआत 1969 में अराधना फिल्म से हुई, जो सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद 1970 में सफर, 1971 में छोटी बहू, 1972 में अमर प्रेम, 1973 में दाग, 1973 में राजा रानी, 1974 में अविष्कार, 1977 में त्याग और 1978 में मालिक फिल्म आई, जिसने इस जोड़ी को फैंस के बीच नंबर वन बना दिया. 

अराधना के सात 7 ब्लॉकबस्टर गाने

अराधना फिल्म के गाने एसडी बर्म ने कंपोज किए थे. जबकि लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे. वहीं आरडी बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे. फिल्म में 7 सुपरहिट गाने थे. 

पहला गाना मेरे सपनों की रानी थी, जिसे किशोर कुमार ने आवाज दी. 
दूसरा गाना रूप मेरा मस्ताना है, जिसमें किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी. 
तीसरा गाना कोरा कागज था ये मन मेरा है, जिसे किशोर कुमार लता मंगेशकर ने गाया. 
चौथा गाना चंदा है तू मेरा सूरज है तू को लता मंगेशकर ने आवाज दी. 
पांचवा गाना सफल होगी तेरी अराधना है, जिसे एसडी बर्मन ने गाया. 
छठा गाना गुन गुना रहे हैं भंवरे हैं, जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया. 
सातवां गाना बाघों में बहार हैं, जिसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया था. 

इन 7 गानों को बंगाली में भी गाया गया था, जिसे किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर और आरडी बर्मन ने गाया था. वहीं इन गानों की लिमिट 31.55 थी. जबकि फिल्म 169 मिनट की थी. 

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