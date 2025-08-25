विज्ञापन

फरिदा जलाल ने की शाहरुख खान के बेटे आर्यन की तारीफ, डायरेक्टर बनने के लिए यूं दी दुआएं

'लव इन वियतनाम' फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिग्गज अभिनेत्री फरिदा जलाल ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तारीफ की है.

नई दिल्ली:

'लव इन वियतनाम' फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिग्गज अभिनेत्री फरिदा जलाल ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि वह आर्यन से एक फिल्म सेट पर मिली थीं, जब वह बहुत छोटे थे. फरिदा ने आर्यन की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बस***ड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं.  मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए फरिदा ने कहा, "उनके लिए दुआएं हैं. हां, हम सेट पर मिले थे. वह बहुत छोटे थे, नन्हे-मुन्ने से. मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि अब वह डायरेक्टर बन गए हैं. भगवान उन्हें सारी सफलता दे." 

फरिदा ने शाहरुख के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जैसे 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'यस बॉस', 'कुछ कुछ होता है' और 'कभी खुशी कभी गम'. हाल ही में फरिदा ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में नजर आईं. उन्होंने शाहरुख के साथ अपने मां-बेटे जैसे रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. फरिदा ने कहा, "मुझे उनके साथ कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला. वह इतने जोश से भरे थे कि मैंने किसी में ऐसी एनर्जी नहीं देखी. मैंने उनके साथ हर पल का मजा लिया. मैंने कई फिल्मों में उनकी मां का रोल निभाया है. मुझे सच में मां-बेटे का रिश्ता महसूस होता है. चूंकि शाह रुख की जिंदगी में मां नहीं थीं, इसलिए मैं हमेशा सोचती थी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ममता दूं. यह मेरे लिए स्वाभाविक था." 

फरिदा की आर्यन के लिए फीलिंग्स एक दादी की तरह हैं, जो अपने पोते की सफलता पर गर्व से चमक रही हैं. 18 सितंबर को जब 'द बस***ड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, तो सभी की नजरें आर्यन के डेब्यू पर होंगी. भले ही वह कैमरे के पीछे हों, लेकिन उनकी प्रतिभा की परीक्षा होगी. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि आर्यन अपने पिता की तरह चमकेंगे.

