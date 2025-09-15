विज्ञापन

फराह खान ने की बाबा रामदेव की सलमान खान से तुलना, बोलीं- आप और सलमान खान एक जैसे हैं

फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में अपने कुकिंग व्लॉग के ताजा एपिसोड के लिए बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित आश्रम का दौरा किया. यह मुलाकात हंसी-मजाक, गर्मजोशी और अनपेक्षित बॉलीवुड तड़के से भरी रही.

नई दिल्ली:

फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में अपने कुकिंग व्लॉग के ताजा एपिसोड के लिए बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित आश्रम का दौरा किया. यह मुलाकात हंसी-मजाक, गर्मजोशी और अनपेक्षित बॉलीवुड तड़के से भरी रही. बाबा रामदेव ने खुद फराह को अपने विशाल आश्रम का दौरा कराया, जिसमें ध्यान केंद्र से लेकर कॉटेज तक शामिल हैं, जो सुकून और आध्यात्मिक विकास के लिए बनाए गए हैं. आश्रम दिखाते हुए बाबा रामदेव ने कहा, “हमने लोगों के रहने के लिए महल बनाए हैं, और अपने लिए झोपड़ी.”

फराह ने अपने ह्यूमर के साथ तुरंत जवाब दिया, “तो आप और सलमान खान एक जैसे हैं. वो भी 1BHK में रहता है और सबके लिए महल बनाता है.” इस तुलना पर बाबा रामदेव जोर से हंसे और बोले, “हां, ये बात तो सही है.” मजेदार बातचीत यहीं नहीं रुकी. फराह ने बाबा रामदेव की ऊर्जा और आकर्षक व्यक्तित्व की तारीफ की और पूछा कि क्या उन्होंने कभी बॉलीवुड में आने के बारे में सोचा. इस पर बाबा रामदेव हंसते हुए बोले, “हे भगवान.”

फराह ने 2024 में अपना कुकिंग व्लॉग शुरू किया था, जिसमें वह अपने भरोसेमंद कुक दिलीप के साथ अलग-अलग सेलेब्रिटीज के घरों में जाकर नई रेसिपी बनाती हैं और मजेदार बातचीत करती हैं. यह शो उनकी मजेदार केमिस्ट्री की वजह से काफी पसंद किया जा रहा है. दिलीप भी अपनी सादगी और फराह के साथ मजेदार बातचीत की वजह से फैंस के चहेते बन गए हैं. हाल ही में उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें 11 सितंबर को मुंबई में हुए यूट्यूब फैनफेस्ट में खास जगह दिलाई.

