लगातार 50 दिनों से हर दिन कमाई कर रही है महावतार नरसिंह, फिल्म का मुनाफा पहुंचा 1500 फीसदी के पार

Mahavatar Narasimha Box Office Collection: महावतार नरसिंह ने बॉक्स ऑफिस पर 50 दिनों में जबरदस्त कमाई की है, जो 247.19 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. फिल्म अभी भी थिएटर्स में दर्शकों को खींच रही है. क्लीन प्रोडक्शंस और होमबेल फिल्म्स की ओर से बनाई गई इस एनिमेशन फिल्म ने 2025 में बॉलीवुड के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं. रिलीज के पहले ही दिन, यह फिल्म बॉलीवुड की टॉप 10 एनिमेशन ग्रॉसर लिस्ट में शामिल हो गई. मात्र दो दिनों में यह बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेशन फिल्म बन गई! इस सफलता के बाद महावतार नरसिंह ने लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. फिल्म ने रोज नए रिकॉर्ड बनाए और 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली भारतीय फिल्म का खिताब हासिल किया. लेकिन कुछ रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई.

यह एनिमेशन पौराणिक फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा लाभदायक भारतीय फिल्मों में शुमार थी, जब तक सैंडलवुड की एक हॉरर कॉमेडी ने इसे पछाड़ नहीं दिया. 'सू फ्रॉम सो' ने 1900% से ज्यादा मुनाफा कमाकर कन्नड़ और भारतीय सिनेमा की सबसे लाभदायक फिल्म का तमगा जीत लिया. दिलचस्प बात यह है कि 50 दिनों बाद भी यह फिल्म कमाई कर रही है.

महावतार नरसिंह की 52 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट इस प्रकार है:

बजट: 15 करोड़ रुपये

भारत नेट कलेक्शन: 247.19 करोड़ रुपये

भारत ग्रॉस कलेक्शन: 291.68 करोड़ रुपये

आरओआई (रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट): 1546%

ओवरसीज ग्रॉस: 28.20 करोड़ रुपये

वर्ल्डवाइड ग्रॉस: 319.88 करोड़ रुपये

फैसला: सुपर-डुपर हिट

यह फिल्म दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है और एनिमेशन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर गई है.