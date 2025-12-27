जब दोस्त नहीं, भाई बन गए थे शाहरुख खान, इस डायरेक्टर की शादी में वाइफ संग किया था कन्यादान

बॉलीवुड में दोस्तियां बहुत होती हैं, लेकिन बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त आने पर खून के रिश्तों से भी आगे निकल जाएं. शाहरुख खान और फराह खान की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही रही है. कैमरे के पीछे की मस्ती, सेट पर की नोकझोंक और हिट फिल्मों के बीच ये रिश्ता कब भाई-बहन के बंधन में बदल गया, शायद किसी को पता ही नहीं चला. यही वजह है कि फराह की शादी के दिन शाहरुख सिर्फ एक मेहमान नहीं थे, बल्कि उन्होंने बड़े भाई की तरह आगे बढ़कर वो जिम्मेदारी निभाई, जो आमतौर पर परिवार का कोई अपना करता है. ये पल सिर्फ एक रस्म नहीं था, बल्कि उस भरोसे का सबूत था जो फराह ने शाहरुख पर सालों में बनाया था.

जब शाहरुख खान ने निभाया भाई का फर्ज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये थ्रोबैक वीडियो फराह खान की शादी का है, जिसने एक बार फिर लोगों को भावुक कर दिया है. कन्यादान के थ्रोबैक वीडियो में साफ दिखता है कि शाहरुख खान पूरे सम्मान और अपनेपन के साथ फराह का कन्यादान कर रहे हैं. फराह पिंक साड़ी में भावुक नजर आती हैं और गले में वरमाला डाले रस्म निभाती दिखती हैं. रस्म पूरी होते ही शाहरुख का फराह को गले लगाना इस बात को और पक्का कर देता है कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि भाई-बहन जैसा था. पास में खड़ी उनकी पत्नी गौरी खान लाइम ग्रीन साड़ी में इस पूरे पल की शांत गवाह बनी नजर आती हैं, जबकि दूल्हे शिरीष कुंदर भी पारंपरिक अंदाज में फराह के साथ खड़े दिखाई देते हैं.

एक रस्म, जिसने दोस्ती को रिश्ते का नाम दे दिया

ये थ्रोबैक वीडियो सिर्फ एक शादी की रस्म नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते. शाहरुख खान का फराह खान की शादी में भाई बनकर कन्यादान करना उसी रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल है. शायद यही वजह है कि सालों बाद भी ये वीडियो लोगों के दिलों को छू जाता है. फैंस के लिए ये पल इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जो दिल से निभाए जाते हैं और जिंदगी भर साथ चलते हैं.