फिल्में या यू-ट्यूब? जानें किससे मोटी कमाई कर रहीं फराह खान, इतने करोड़ है 'मैं हूं ना' डायरेक्टर की नेट वर्थ

फराह खान ने बताया कि उनकी असली कमाई फिल्मों से नहीं, बल्कि डिजिटल कंटेंट बनाने से होती है. बावजूद इसके, डायरेक्शन उनका पहला प्यार और असली पैशन है.

फराह खान ने किया खुलासा, डिजिटल कंटेंट से होती है सबसे ज्यादा कमाई
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर फराह खान ने हाल ही में एक दिलचस्प खुलासा किया है. फराह खान ने बताया कि 'मैं हूं ना' और 'ओम शांति ओम' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने के बावजूद, उनकी सबसे बड़ी कमाई फिल्मों से नहीं, बल्कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से होती है. टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के शो सर्विंग इट अप विद सानिया में बातचीत के दौरान फराह ने अपने करियर के नए आयाम और डिजिटल दुनिया में मिली सेक्सस के बारे में खुलकर बात की. क्या कहा फराह खान ने, चलिए आपको बताते हैं.

फराह खान को यूट्यूब से मिली नई सक्सेस

शो में जब सानिया ने उनसे कोरियोग्राफी, डायरेक्शन और कंटेंट क्रिएशन में से एक ऑप्शन चुनने को कहा, तो फराह ने हंसते हुए कहा कि सबसे ज्यादा कमाई तो कंटेंट बनाने से होती है. इस पर सानिया ने मजाक में उन्हें याद दिलाया कि यह वही फराह खान कह रही हैं, जिन्होंने ₹300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म डायरेक्ट की है. फराह ने 'मैं हूं ना' से डायरेक्शन में डेब्यू किया और आगे 'ओम शांति ओम' और हैप्पी न्यू ईयर जैसी हिट फिल्में दीं. 2014 में रिलीज 'हैप्पी न्यू ईयर' उस साल की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस साबित हुई.

डायरेक्शन अभी भी पहला प्यार

इसके बावजूद फराह का कहना है कि डिजिटल कंटेंट ने उन्हें ज्यादा पर्सनल इनकम दी है. उन्होंने कहा, "कंटेंट बनाना मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है, लेकिन डायरेक्शन ही मेरा असली पैशन है. यही मेरा काम है". फराह का YouTube चैनल उनकी पॉपुलैरिटी को बिल्कुल नए लेवल पर ले गया है. उनके व्लॉग, जिनमें उनके मजेदार और लोगों के चहेते शेफ दिलीप भी नजर आते हैं, दर्शकों को खूब पसंद आते हैं. रोजाना की हल्की-फुल्की बातें, सेलिब्रिटी लाइफ की झलक और फराह की खास हाजिरजवाबी उनके कंटेंट को रिलेटेबल और एंटरटेनिंग बनाती है. दिलीप भी अब इंटरनेट पर एक फेमस चेहरा बन चुके हैं. आपको बता दें कि फराह खान की नेट वर्थ 350 करोड़ बताई जाती है.


 

