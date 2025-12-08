धुरंधर के लिए अक्षय खन्ना को मिलेगा ऑस्कर! इस डायरेक्टर ने भी खुल कर की तारीफ

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना आजकल कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में उनके रोल और लुक को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इंटरनेट पर फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफें हो रही हैं और अब फिल्ममेकर फराह खान, जिन्होंने उनके साथ तीस मार खान में काम किया था ने भी माना है कि एक्टर “ऑस्कर के हकदार हैं”.

धुरंधर के लिए ऑस्कर के हकदार हैं अक्षय खन्ना

सोमवार (8 दिसंबर) को फराह ने इंस्टाग्राम पर एक फैन एडिट रील शेयर की, जिसमें धुरंधर में अक्षय खन्ना के सीन की एक क्लिप और तीस मार खान का एक सीन दिखाया गया है, जिसमें अक्षय कुमार अक्षय को देखकर कहते हैं, “वो रहा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर.” रील पर लिखा था, “धुरंधर में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रूप में देखने के बाद हर कोई.”

रील शेयर करते हुए, फराह ने हंसने वाले इमोजी जोड़े और लिखा, “अक्षय खन्ना सच में ऑस्कर के हकदार हैं (ताली बजाने वाले इमोजी)” हालांकि यह साफ नहीं है कि फराह ने अभी तक धुरंधर देखी है या नहीं, फिर भी वह अक्षय की तारीफ कर रही हैं और उनके लिए फैन्स के प्यार को सराह रही हैं.

फराह खान ने इंस्टा पर ये स्टोरी शेयर की.

तीस मार खान में, अक्षय ने आतिश कपूर का रोल किया था, जो एक टैलेंटेड लेकिन लालची सुपरस्टार है जो ऑस्कर जीतने की ख्वाहिश रखता है. यह फिल्म, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ भी लीड रोल में थे, जेन Z के बीच सेंसेशन बन गई है, भले ही रिलीज के बाद इसे मिले-जुले रिव्यू मिले हों.

धुरंधर में, अक्षय ने रहमान डकैत का रोल किया है, जो एक गैंगस्टर है जो अपने कजिन और सेकंड-इन-कमांड, उजैर बलूच (दानिश पंडोर का रोल) के साथ ल्यारी पर राज करता है. अरबी गाने फ्लिपराची पर उनके एंट्री सीन ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बनाया है, और उनकी परफॉर्मेंस की सबने तारीफ की है.

क्या है धुरंधर ?

आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई यह फिल्म 2000 के दशक के आखिर में सेट है और पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक फिक्शन कहानी पेश करने के लिए असल जिंदगी की घटनाओं से इंस्पायर्ड है. फिल्म में रणवीर सिंह एक इंडियन जासूस हमजा का रोल कर रहे हैं, जो ल्यारी में रहमान डकैत के गैंग में घुसकर न सिर्फ सिंडिकेट को खत्म करता है, बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस के साथ ISI के साथ उनकी डीलिंग के बारे में भी जानकारी शेयर करता है. रणवीर और अक्षय के अलावा, फिल्म में सारा अर्जुन, राकेश बेदी, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त भी अहम रोल में हैं.

क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिलने के बावजूद, फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिएक्शन मिले और इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में दुनिया भर में ₹152 करोड़ की कमाई की.