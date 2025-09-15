विज्ञापन

वही वरुण धवन वही जाह्नवी कपूर, फिर कैसे उम्मीद पर खरी उतरेगी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

Suresh, Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari trailer: वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सुरेश की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज
नई दिल्ली:

Suresh, Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari trailer: वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सुरेश की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. उनकी यह फिल्म काफी वक्त से चर्चा में बनी हुई है. यह फिल्म इस साल दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. लेकिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के ट्रेलर को देखकर आपको कुछ भी नया नहीं दिखाई देता है. वही अपनी बाकि फिल्मों से तरह पुरानी एक्टिंग करते नजर आ रहे वरुण धवन है. ऐसी ही एक्टिंग और लुक जाह्नवी कपूर का भी नजर आ रहा है. 

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के ट्रेलर की शुरुआत वरुण धवन और सान्या मल्होत्रा से होती है. ट्रेलर के अंदर दोनों एक कपल हैं. वहीं जाह्नवी कपूर और रोहित सुरेश को एक कपल के तौर पर दिखाया गया है. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि यह पूरी फिल्म अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को मनाने पर है और यही सब करते हुए वरुण धवन और जाह्नवी कपूर एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं. 

फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कहा जा सकता है कि यह फिल्म एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है. कुल मिलाकर इस फिल्म के अंदर किसी भी कलाकार की एक्टिंग ना नयापन दिखाता है ना ही कुछ खास छाप छोड़ती है. हालांकि रिलीज होते ही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सुरेश के फैंस ट्रेलर को खूब पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 


 

