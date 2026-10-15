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लाल टमाटार, हरी मटर, आलू-बैंगन पर ही बना डाला गाना, सुनकर कहेंगे सॉन्ग बनाया या सब्जी मंडी

सब्जियों के बाजार का 2 दिन पहले आया गाना बच्चों का फेवरेट बन गया है, जिसके चलते यूट्यूब पर यह ट्रैंड कर रहा है. वहीं इसमें लाल टमाटर से, हरी मटर, आलू और बैंगन का जिक्र किया गया है. 

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लाल टमाटार, हरी मटर, आलू-बैंगन पर ही बना डाला गाना, सुनकर कहेंगे सॉन्ग बनाया या सब्जी मंडी
बच्चों का फेवरेट बना ये सब्जियों का गाना, नर्सरी राइम के लिए खूब होता है इस्तेमाल
नई दिल्ली:

यूट्यूब पर बच्चों के गाने, नर्सरी राइम और जिंगल्स खूब वायरल होती है. वहीं इस बीच एक बच्चों का गाना खूब ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लाल टमाटर, हरी मटर, आलू-बैंगन से लेकर फल और सब्जियों का जिक्र किया गया है. खास बात यह है कि सब्जियों के बाजार पर बना ये गाना बच्चों का फेवरेट बन गया है, जिसे दो दिन पहले यूट्यूब पर रिलीज किया गया था. वहीं 108,300 व्यूज गाने को मिल चुके हैं. इसके चलते यह गाना टॉप ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर. वहीं इसे खूब प्यार मिल रहा है. 

यूट्यूब पर छाया सब्जियों का गाना

हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वह 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल एक छोटा केंट- केंट द एलिफेंट हिंदी के पेज पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा गया, देखो देखो कितना प्यारा Ek Chota Kent सब्जियों के बाजार चला. वह मिला वह लाल टमाटर से, हरी मटर, आलू और बैंगन से. Ek Chota Kent ने वह से क्या लिया? चलो गाना गाकर देखे. इस वीडियो को बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

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पॉपुलर बच्चों के गाने 

इसके अलावा यूट्यूब पर कई बच्चों के फेवरेट गाने हैं, जिसमें लकड़ी की काठी, नानी तेरी मोरनी, आहा टमाटर, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, शंकरजी का डमरू नाचे जैसे गाने शामिल हैं.

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