रणवीर सिंह अपने किरदारों में जान डालने के लिए जाने जाते है. उनकी खासियत है कि जब वह पर्दे पर आते हैं तो रणवीर सिंह बल्कि उनका किरदार नजर आता है. चाहे बैंड बाजा बारात का बिट्टू हो, राम लीला का राम, बाजीराव मस्तानी का बाजीराव पेशवा या पद्मावत का खिलजी, हाल में बॉक्स ऑफिस पर छाए हमजा की भी बात की जा सकती है. रणवीर सिंह जब स्क्रीन पर आए हैं उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी है. इस बदले हुए अंदाज में स्क्रीन पर आना भी आसान नहीं होता. बेशक इसमें रणवीर सिंह की कड़ी मेहतन और कई टेक-रीटेक शामिल हैं.

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' में अलाउद्दीन खिलजी का उनका किरदार, उनकी सबसे चर्चित परफॉर्मेंसेज में से एक है. रणवीर सिंह ने एक बार बताया था कि इस खतरनाक शासक का किरदार निभाने की तैयारी के लिए, वे 21 दिनों तक एक अपार्टमेंट में अकेले रहे थे. अब उनके कोस्टार रजा मुराद ने एक और किस्सा शेयर किया है, जो अपने काम के लिए रणवीर के डेडिकेशन को दिखाता है. रजा ने बताया कि 2018 की इस हिस्टॉरिक फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान, भंसाली ने उनसे रणवीर को 24 थप्पड़ मारने के लिए कहा था. ये थप्पड़ असली थे क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि स्क्रीन पर इनका असर बिल्कुल असली लगे और सुनाई भी दे. बार-बार रीटेक होने के बावजूद, रणवीर ने कोई आपत्ति नहीं जताई और सीन करते रहे.

'रणवीर का गाल सूज गया था'

एक बातचीत के दौरान जब रजा से पूछा गया कि क्या वे सभी 24 थप्पड़ असली थे. इस बात को कनफर्म करते हुए उन्होंने कहा, "सच में थप्पड़ पड़ रहे थे और इसमें 24 रीटेक लगे, क्योंकि संजय एक जोरदार थप्पड़ चाहते थे जो उन्हें मिल नहीं पा रहा था. संजय को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि रणवीर को कैसा महसूस हो रहा होगा. वे बस मुझसे कहते जा रहे थे, 'रजा आप मारिए, एक और मारिए'. लेकिन आखिर तक रणवीर का गाल सूज गया था. रणवीर ने बताया कि वे पूरी तरह हिल गए थे और बस अपनी विल पावर के सहारे खड़े थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बात की थी."

'रणवीर का रवैया बहुत ही पॉजिटिव था'

रजा ने रणवीर सिंह के प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की तारीफ करते हुए बताया कि इतनी मुश्किल शूटिंग के दौरान भी रणवीर ने पूरा कोऑपरेट किया. उन्होंने कहा, "वह बहुत ही एक्साइटेड और काइंड इंसान हैं. वह अपने काम पर पूरा फोकस रखते हैं. शूटिंग के दौरान, वह किसी से बात नहीं करते. वह पूरी तरह से अपने किरदार में डूबे रहते हैं - बिल्कुल पिंजरे में बंद शेर की तरह. रणवीर उसी तरह घूमते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते और पूरी तरह से अपने किरदार की सिचुएशन में ही रहते हैं. इसके अलावा, जब रणवीर कोई शॉट दे रहे होते हैं, तो वह अपनी नजरों के सामने मौजूद सभी लोगों को वहां से हटा देते हैं. वह एक बेहद टैलेंटेड, ईमानदार और कम्फर्टेबल एक्टर हैं. मुझे लगता है कि वह बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनके जैसे टैलेंटेड एक्टर्स बहुत कम ही देखने को मिले हैं."

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बता दें कि 'पद्मावत' (2018) में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह लीड रोल में थे. यह फिल्म मलिक मुहम्मद जायसी की 16वीं सदी की महाकाव्य कविता 'पद्मावत' पर बेस्ड है. इसमें रानी पद्मावती, उनके पति महारावल रतन सिंह और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी दिखाई गई है, जो रानी को पाने के लिए जुनून की हद तक पागल हो जाता है. फिल्म में रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी, शाहिद ने महारावल रतन सिंह और दीपिका ने रानी पद्मावती का किरदार निभाया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.