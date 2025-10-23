आमिर, सलमान और शाहरुख ना कर सके जो काम वो इस हीरो ने कर दिखाया, 100 करोड़ी फिल्में की बनाई हैट्रिक

कॉलीवुड से बीती 17 अक्टूबर को रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म ड्यूड रिलीज हुई है. फिल्म के हीरो प्रदीप रंगनाथन हैं और हीरोइन ममिता बैजू हैं, शायद ही कोई इन स्टार को कोई जानता हो. लेकिन इस जोड़ी की फिल्म ड्यूड ने अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा करने से पहले ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, भारत में पॉपुलर ना होते हुए भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई की हाफ सेंचुरी लगा चुकी है. ड्यूड की हिट के साथ एक्टर प्रदीप ने वो रिकॉर्ड बना लिया है, जो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान भी नहीं बना सके हैं.

6 दिन में 100 करोड़ रुपये कमाई

सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ड्यूड भारत में तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई है. फिल्म ने पहले ही दिन इन दोनों भाषा में 9.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जिसमें तमिल में 6.5 करोड़ रुपये और तेलुगू में 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ड्यूड ने दूसरे दिन 10.4 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 10.6 करोड़ रुपये, चौथे दिन 10.8 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 8.75 करोड़ रुपये और छठे दिन 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ ड्यूड का घरेलू कलेक्शन 54.3 करोड़ रुपये हो गया है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है.

तीनों खान को छोड़ा पीछे

इसी के साथ प्रदीप ने हिट की हैट्रिक लगा दी है. इससे पहले मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म ड्रैगन और साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म लव टुडे ने 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार किया था. साल 2019 में फिल्म कोमली से फिल्मों में कदम रखने वाले स्टार प्रदीप ने महज 6 साल के फिल्मी करियर में ही बैक टू बैक हिट फिल्मों की हैट्रिक लगाकर सभी को हिला दिया है. यहां तक कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी इस रिकॉर्ड को अपने नाम नहीं कर सके हैं. अब प्रदीप की अगली फिल्म लव इन्श्योरेंस कंपनी हैं, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है.

30 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ड्यूड का निर्देशन कीर्तिस्वरण ने किया है, फिल्म के निर्माता पुष्पा के मेकर्स मैत्री मूवी मेकर्स हैं. 139 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है.