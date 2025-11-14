OTT पर रिलीज हुई कभी फ्लॉप नहीं देने वाले हीरो की फिल्म, 40 करोड़ में कमाए थे 117 करोड़ रुपये

तमिल सिनेमा के स्टार प्रदीप रंगनाथन की धांसू फिल्म 'ड्यूड' ने थिएटर्स में कमाल कर दिया था, और अब ये मजेदार रोमांटिक कॉमेडी OTT पर आ गई है. 'कभी फ्लॉप नहीं देने वाले हीरो' के नाम से पहचाने जाने वाले प्रदीप रंगनाथन की ये फिल्म सिर्फ 40 करोड़ के बजट में बनी. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 117 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. 'ड्यूड' प्रदीप की तीसरी लगातार 100 करोड़ क्लब वाली फिल्म है, जो पहले 'लव टुडे' और 'ड्रैगन' के बाद आई है. फिल्म का प्रोडक्शन मैथ्री मूवी मेकर्स ने किया, और इसमें ममिथा बैजू ने लीड रोल निभाया है, जो एक सादगी भरी लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंस है.

'ड्यूड' को आईएमडीबी पर रेटिंग

'ड्यूड' का निर्देशन डेब्यू डायरेक्टर कीर्तिस्वरन ने किया है. 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पर रिलीज हुई 'ड्यूड' ने थिएटर्स में युवाओं का खूब दिल जीता. खासकर इसके पहले हाफ, विजुअल्स और साई अभयंकर के म्यूजिक की वजह से. आईएमडीबी पर 7.0/10 रेटिंग के साथ मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन फैमिली-फ्रेंडली स्टोरी और प्रदीप की चार्मिंग एक्टिंग ने इसे हिट बना दिया. प्रदीप का ट्रैक रिकॉर्ड इतना सॉलिड है कि उनकी पिछली फिल्में भी 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी हैं, और कुल मिलाकर उनकी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं हुईं.

OTT पर इंजॉय करें 'ड्यूड'

अब अगर आपने थिएटर्स मिस कर दिया, तो आज ही घर बैठे एंजॉय करें. फिल्म 14 नवंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो गई है. तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने से पूरे देश के दर्शक इसे देख पा रहे हैं. प्रदीप ने रिलीज से पहले इंटरव्यू में कहा था, 'ये फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स और इमोशनल ग्रोथ की कहानी है। ओटीटी पर ये और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी.'