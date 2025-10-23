गोविंदा को लगी गोली तो कौन लेकर गया उन्हें हॉस्पिटल, एक्टर की बेटी बोलीं- खून से लाल हो गई थी पैंट

पिछले साल अक्टूबर में, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के साथ हुई एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. गोविंदा ने गलती से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. यह हादसा तब हुआ जब उनके मुंबई स्थित घर में रिवॉल्वर उनके हाथ से फिसल गई और गोली उनके बाएं घुटने में लगी. गोविंदा को उनकी बेटी टीना आहूजा तुरंत क्रिटिकेयर अस्पताल ले गईं, जहां उनकी सर्जरी हुई और गोली निकाली गई. कुछ दिनों बाद गोविंदा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई. इस दौरान कई फैंस गोविंदा से मिलने अस्पताल पहुंचे. एक वीडियो में उनकी बेटी टीना आहूजा को आंसुओं में देखा गया था. अब टीना ने इस हादसे और अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की है.

ये भी पढ़ें: पवन सिंह की बीवी ने मांगे लोगों से पैसे, जानें क्या है ऐसी मजबूरी

हाल ही में टीना आहूजा ने वेबसाइट फिल्मीज्ञान से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि गोविंदा के अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वह क्यों रो पड़ी थीं. उन्होंने कहा, “उस समय मेरे आंसू खुशी और जीत के थे, क्योंकि मैंने उस टाइम भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की थीं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा स्वस्थ और खुश थे, और वह इस मुश्किल से बाहर आ गए. क्योंकि पहले वह ICCU में थे, मैं नीचे सो रही थी. फिर उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया. मेरे पापा बहुत नखरे करते हैं, वह बहुत देसी हैं. उन्हें ड्रिप्स और एंटीबायोटिक्स लेना पसंद नहीं, उन्हें इन चीजों से चिढ़ होती है. तो जब एक इंसान लड़ रहा होता ना कि यार अब क्या करें, अब कैसे करें और मैं बस यही चाहती थी कि वह जल्दी ठीक होकर वापस आएं.”

टीना ने उस पल को याद करते हुए कहा, “जब यह हादसा हुआ, मैं ही उन्हें अस्पताल ले गई थी. वह उस दिन कोलकाता में एक इवेंट के लिए जा रहे थे. उनकी सुबह की फ्लाइट थी. उन्होंने सफेद पैंट, सफेद टी-शर्ट और जैकेट पहनी थी. लेकिन गोली लगने के बाद उनकी सफेद पैंट पूरी तरह लाल हो गई थी. मैंने उनसे कहा, ‘पापा, यह सब आपकी फिल्मों की वजह से है.' जैसे फिल्मों में फ्लैशबैक आता है, वैसे ही मुझे हिम्मत मिली और मैं उन्हें अस्पताल ले गई. मुझे पता है कि मैंने उन्हें कैसे वहां पहुंचाया. उस समय मेरे आंसू खुशी के थे, कि भगवान का शुक्र है, वह वापस आ गए. मैं बहुत भावुक हूं और थोड़ी देसी भी.”

काम की बात करें तो गोविंदा 6 साल बाद फिल्म 'दुनियादारी' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. उनकी पत्नी सुनिता आहूजा ने अपना यूट्यूब व्लॉग चैनल शुरू किया है, और उनके बेटे यशवर्धन आहूजा जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं.