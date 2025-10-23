विज्ञापन

विवादों में फंसी 30 करोड़ के बजट में 5 दिन में 95 करोड़ कमाने वाली फिल्म, चोरी का लगा आरोप

दिवाली पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 5 दिन के अंदर 95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. जबकि इसका बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपये था. लेकिन अब ये विवादों में फंसती नजर आ रही है. जानें कैसे?

ड्यूड फिल्म को लेकर विवाद
नई दिल्ली:

इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपये हैं और इसने पांच दिन में 95 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. लेकिन चोरी के आरोप में ये फिल्म मुश्किल में फंसती नजर आ रही है. पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पांच बार के नेशनल अवॉर्ड विनर संगीतकार इलैयाराजा ने भारतीय सिनेमा को नए-नए आयाम दिए हैं. उनके संगीत से ही फिल्में हिट हो जाती हैं. उनके संगीत में भारतीय संस्कृति की धुन कानों में गूंजती है. उन्होंने 1970 के दशक से लेकर आज तक अपने संगीत से देश को बांधे रखा है. उनका संगीत इतना मधुर है कि कई फिल्मों में उनके कंपोज किए गाने और संगीत को चोरी-छिपे और उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया गया है. हालिया कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं, जिसमें इलैयाराजा ने अपने संगीत की चोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. अब एक बार इलैयाराजा अपने संगीत की चोरी के चलते चर्चा में आ गए हैं.

कोर्ट में याचिका दायर

अब इलैयाजा ने साल 1991 में रिलीज हुई तमिल फिल्म पुधु नेल्लू पुधु नातू के गाने करुथा मचन को चुराने का आरोप लगाया है. इस गाने के बोल खुद इलैयाराजा ने लिखे थे. इसे एस जानकी ने गाया था. इलैयाराजा ने फिल्म 'ड्यूड' में बिना उनकी अनुमति के 'करुथा मचन' को इस्तेमाल करने पर शिकायत दर्ज कराई है. बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट के जज एन. सेंथिलकुमार के सामने इलैयाराजा की दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये दलीलें पेश की गईं. संगीतकार ने सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इको रिकॉर्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और ओरिएंटल रिकॉर्ड्स के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों ने बिना उनकी उचित अनुमति या सहमति के उनके म्यूजिक का इस्तेमाल किया है.

क्या बोले इलैयाराजा के वकील ?

इलैयाराजा के वकील एस.प्रभाकरन ने कोर्ट को बताया कि संगीतकार के दो गाने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'ड्यूड' में बिना उनकी अनुमति के लिए गये थे, जिसने रिलीज के तीन दिन के अंदर ही 75 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. वकील ने तर्क दिया कि सोनी म्यूजिक ने इलैयाराजा के संगीत को कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल किया और उससे हुई कमाई का अदालत को कोई जानकारी नहीं दी गई. ना ही अपना हलफनामा दायर किया. सोनी म्यूजिक की ओर से वकील विजय नारायण ने कहा कि कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका दायर की है, जिसने संगीतकार को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि रेवन्यू डिटेल एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को जल्द ही सौंप दिया जाएगी.

जज सेंथिलकुमार ने रेवेन्यू डिटेल्स को लेने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले का संज्ञान ले चुका है. इस केस में अगली सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी. बता दें, इससे पहले इलैयाराजा ने मंजुम्मेल बॉयज फिल्म पर भी अपने संगीत चोरी को लेकर मुआवजा ले चुके हैं.

