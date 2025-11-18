Netflix TOP 10 Movies: इन दिनों नेटफ्लिक्स पर छाई हुई हैं ये 10 फिल्में, आखिरी वाली तो एक भी मिनट नहीं करती बोर

Netflix TOP 10 Movies: अगर आप वीकेंड पर कुछ धमाकेदार एंटरटेनमेंट ढूंढ़ रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स की टॉप 10 मूवीज की ये लिस्ट आपके मूड को झट से बना देगी. ये वो फिल्में हैं जो आज नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं और रैंकिंग में टॉप पर हैं. चाहे आपका मूड कॉमेडी का हो, सस्पेंस का या फिर इमोशन का, इस लिस्ट में हर तरह का एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा. तो बुकमार्क कीजिए अपना फेवरेट जॉनर और तैयार हो जाइए एंटरटेनमेंट के धमाकेदार डोज के लिए.

1. जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी फिर से कोर्ट में भिड़ रहे हैं और इस बार मामला और भी ज्यादा पेचीदा है. एक आम आदमी की न्याय की मांग और सिस्टम के दुरुपयोग को बेहद दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है. कॉमेडी और ड्रामा का बेहतरीन मेल है यह फिल्म, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर भी मजबूर करेगी.

2. डूड (Dude)

अघन और कुराल की दोस्ती और उनकी अनकही भावनाओं पर बनी इस फिल्म में दिल से जुड़ी बातें हैं. एक तरफ कुराल प्यार की मुश्किलों से जूझता है, वहीं अघन अपने इमोशंस को दबाकर दोस्ती निभाता है. यह फिल्म उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी दोस्ती और प्यार के बीच खिंचती दीवार को महसूस किया है.

3. तेलुसु कदा (Telusu Kada)

एक कपल जो बच्चे की उम्मीद में लड़खड़ा जाता है, और तभी उनकी जिंदगी में सरोगेसी का ऑफर लेकर पुराना रिश्ता लौटता है. रिश्तों की इस उलझी कहानी में इमोशन, दर्द और फैसलों की कसौटी को सरल भाषा में दिखाया गया है. एक भावनात्मक सफर जो दिल को छू जाए.

4. बारामुला (Baramulla)

कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी यह सस्पेंस थ्रिलर फिल्म एक पुलिस अफसर की कहानी है जो बच्चों के गायब होने के मामलों की जांच करता है. जांच के दौरान उसे कई भयानक सच और रहस्यों का सामना करना पड़ता है. डर और जिज्ञासा का ऐसा मेल जिसे देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाएं.

5. इडली कड़ाई (Idli Kadai)

जीवन में सफलता की तलाश में निकला एक आम आदमी अपनी जड़ों को दोबारा खोजता है. इस फिल्म में कॉमेडी है, इमोशन है और एक इंस्पिरेशनल मैसेज भी. हल्की-फुल्की और दिल को सुकून देने वाली ये फिल्म फैमिली टाइम के लिए परफेक्ट है.

6. फ्रैंकेंस्टीन (Frankenstein)

विक्टर फ्रैंकेंस्टीन की साइंस रिसर्च एक भयानक रचना को जन्म देती है जो बाद में उसका विनाश भी बन जाती है. यह साइंस फिक्शन हॉरर क्लासिक कहानी पर आधारित है. हॉरर और मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट पसंद करने वालों के लिए यह बिल्कुल फिट है.

7. एक चतुर नार (Ek Chatur Naar)

एक चालाक महिला के फोन कॉल और कुछ झूठ की वजह से अभिषेक वर्मा की जिंदगी अचानक बिगड़ जाती है. ब्लैकमेल, कॉमिक सिचुएशन और थ्रिल से भरपूर यह फिल्म आपको हंसाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है. कॉमेडी-थ्रिलर्स के चाहने वालों के लिए एक बढ़िया चॉइस.

8. दे कॉल हिम ओजी (They Call Him OG)

मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बार फिर उथल-पुथल मचती है जब गायब हो चुका ओजस गंभीर वापस लौटता है. अपने पुराने साम्राज्य को वापस पाने की उसकी खतरनाक जर्नी थ्रिल और एक्शन से भरी हुई है. क्राइम, एक्शन और फैमिली ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन.

9. इन योर ड्रीम्स (In Your Dreams)

दो भाई एक जादुई दुनिया में जाते हैं जहां वे सैंडमैन से अपने परिवार को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं. यह फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर एक शानदार एनिमेटेड फिल्म है. बच्चों के साथ फैमिली मूवी टाइम के लिए बिल्कुल सही चुनाव.

10. महावतार नरसिंह (Mahavatar Narsimha)

हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद की कथा पर आधारित यह एनिमेटेड फिल्म भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी बयां करती है. धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली यह फिल्म बच्चों और बड़ों दोनों को खूब पसंद आती है. आसान भाषा और सुंदर प्रस्तुति इसे खास बनाती है.