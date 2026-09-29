Drishyam The Conclusion Box Office: अजय देवगन की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई, रिलीज से 4 दिन पहले ही बिक गए लाखों टिकट

Drishyam: The Conclusion (Drishyam 3):'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग से ही फैंस के बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है.'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और पूरे भारत में अब तक 7.39 करोड़ रुपये की बुकिंग हो चुकी है. 'ट्रैकटॉलीवुड' (TrackTollywood) के अनुसार, फिल्म ने 310 शहरों के 1,037 सिनेमाघरों में 7,527 शो के लिए 1,80,056 टिकट बेचे हैं. इसकी कुल ऑक्यूपेंसी 10.5% है, जिसमें अब तक तीन शो 'हाउसफुल' रहे हैं और 187 शो तेजी से भर रहे हैं. यह फिल्म सिर्फ हिंदी में रिलीज हो रही है और ट्रैक की गई सभी एडवांस बुकिंग इसी भाषा के लिए हैं. 99.9% बुकिंग 2D फॉर्मेट में हुई है, जबकि डॉल्बी सिनेमा 2D में दो शो के लिए 124 टिकटों से 62,000 रुपये की कमाई दर्ज की गई है.

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राज्यों में एडवांस कलेक्शन

'ट्रैकटॉलीवुड' के डेटा के अनुसार राज्यों से एडवांस बुकिंग में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 2.37 करोड़ रुपये की बुकिंग हुई है, जो कुल कलेक्शन का 32.1% है. इसके बाद दिल्ली का नंबर है, जहां 98.60 लाख रुपये की बुकिंग हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 84.74 लाख रुपये की बुकिंग दर्ज की गई है. गुजरात ने 59.55 लाख रुपये का योगदान दिया है, इसके बाद हरियाणा (41.51 लाख रुपये) और कर्नाटक (37.29 लाख रुपये) का स्थान है. पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अच्छी-खासी एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है.शहरों की बात करें तो मुंबई सबसे आगे है, जहां 1.08 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है. इसके बाद दिल्ली (98.60 लाख रुपये) है, जबकि पुणे में 63.80 लाख रुपये की बुकिंग दर्ज की गई है. बेंगलुरु में यह आंकड़ा 35.94 लाख है, इसके बाद गुड़गांव में 29.59 लाख और कोलकाता में 27.90 लाख है. नोएडा में 24.03 लाख दर्ज किए गए, जबकि अहमदाबाद और हैदराबाद में क्रमशः 23.48 लाख और 22.63 लाख दर्ज किए गए.

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फिल्म के बारे में

अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित, 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' इस हिंदी फ्रैंचाइजी की तीसरी और आखिरी फिल्म है. अजय देवगन विजय सलगांवकर के रोल में वापसी कर रहे हैं. साथ ही तब्बू मीरा देशमुख और श्रिया सरन नंदिनी सलगांवकर के रोल में हैं. फिल्म में जयदीप अहलावत, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत भी हैं, जिनमें जयदीप अहलावत और प्रकाश राज नए किरदार निभा रहे हैं. पैनोरमा स्टूडियोज और स्टार स्टूडियो18 द्वारा प्रोड्यूस की गई यह ड्रामा-मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.