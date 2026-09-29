The Vvaan box office collection day 4: सिद्धार्थ मल्होत्रा- तमन्ना भाटिया की फिल्म में 63% की गिरावट, जानें चौथे दिन कितनी हुई कमाई

The Vvaan box office collection day 4: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में शानदार प्रदर्शन किया. ओपनिंग डे के बाद फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती रही. फिल्म ने पहले तीन दिनों में 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, लेकिन सोमवार को यह देखना था कि क्या यह रफ्तार हफ्ते के बाकी दिनों में भी बनी रहती है. आइए जानते हैं कि चौथे दिन फिल्म का प्रदर्शन कैसा रहा.'

'द व्वान' बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

शुरुआती दिनों में फिल्म की शानदार कमाई को देखते हुए तरण आदर्श ने लिखा, 'द व्वान' ने अपने ओपनिंग वीकेंड में बढ़िया कमाई की है... महामारी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की पिछली तीन रिलीज परम सुंदरी(28.48 करोड़), योद्धा (17.51 ​​करोड़) और थैंकगॉड (18.25 करोड़) की तुलना में 'द व्वान' के 3 दिनों के आंकड़े कहीं ज्यादा हैं. 'द व्वान' बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, जबकि आम तौर पर मास सर्किट में भी इसका प्रदर्शन बहुत मजबूत है. शहरी इलाकों खासकर मल्टीप्लेक्स में भी शनिवार और रविवार को अच्छी ऑक्यूपेंसी देखी गई. उन्होंने आगे कहा, अब हफ्ते के बाकी दिन बहुत अहम हैं. फिल्म को सोमवार से गुरुवार तक अपनी पकड़ बनाए रखनी होगी, क्योंकि शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित फिल्म Drishyam The Conclusion रिलीज हो रही है.

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Sacnilk की ताजा जानकारी के मुताबिक, 'वान: फोर्स ऑफ द फ़ॉरेस्ट' ने सोमवार को 5.25 करोड़ कमाए. अब यह देखना होगा कि क्या फिल्म अगले कुछ दिनों में अपनी रफ्तार बनाए रखकर पहले हफ्ते में अच्छी कमाई कर पाती है या नहीं. पहले दिन फिल्म ने 8 करोड़ कमाए थे और शनिवार को इसमें बढ़ोतरी हुई और इसने 11.25 करोड़ कमाए. रविवार अब तक का सबसे अच्छा दिन रहा, जिसमें 14.35 करोड़ की कमाई हुई. इससे भारत में कुल नेट कलेक्शन अब तक 38.85 करोड़ हो गया है.

'वान' के बारे में

यह फिल्म मुंबई के एक समझदार इंजीनियर ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और उनकी पत्नी ममता (तमन्ना भाटिया) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो छठ पूजा के समय बिहार के देवांचल में अपने पुश्तैनी गांव जाते हैं. एक्टर सुनील ग्रोवर, अवतार गिल और अनूप सोनी भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं. इसे टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन के सहयोग से बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के एक प्रभाग, बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है. शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने फिल्म का निर्माण किया है, जबकि मनु आनंद इसके फोटोग्राफी निदेशक और सीन निदेशक के रूप में काम किया है.



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