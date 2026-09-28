कपिल शर्मा के शो पर जाकर अजय देवगन ने खींची उनकी टांग, पीने-पिलाने पर शुरू हुआ मजाक तो निकल आईं पुरानी बातें

अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म दृश्यम 3 को प्रमोट करने कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पर पहुंचे. नेटफ्लिक्स पर कपिल के शो का पांचवां सीजन शुरू हो चुका है और इसकी ओपनिंग के लिए आई दृश्यम 3 की टीम. बातचीत में कपिल देव ने गोवा के साथ उनके कनेक्शन के बारे में पूछा तो अजय ने मजेदार जवाब दिया. बातचीत की शुरुआत कपिल के अजय के गोवा से बार-बार जुड़ने के मजाक से हुई, लेकिन जल्द ही बात कॉमेडियन के शराब से जुड़े पुराने किस्सों पर आ गई जिससे कपिल को अपने बचाव में उतरना पड़ा.

अजय 'दृश्यम: द कंक्लूजन' को प्रमोट करने के लिए श्रेया सरन, जयदीप अहलावत, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव के साथ नेटफ्लिक्स शो में आए थे. बातचीत के दौरान कपिल ने बताया कि कैसे गोवा अजय की कई फिल्मों का हिस्सा रहा है जिनमें गोलमाल, सिंघम और दृश्यम फ्रैंचाइजी शामिल हैं. कपिल ने यह भी बताया कि 'दृश्यम: द कंक्लूजन' का ट्रेलर गोवा में लॉन्च किया गया था. फिर उन्होंने अजय से यह जानने की कोशिश की कि क्या गोवा के लिए उनका प्यार वहां के खाने-पीने की चीजों से जुड़ा है. कपिल ने कहा, "अजय देवगन की ज्यादातर फिल्में - गोलमाल, सिंघम, दृश्यम - सभी की शूटिंग गोवा में हुई है. असल में 'दृश्यम: द कंक्लूजन' का ट्रेलर भी गोवा में ही रिलीज किया गया था." इसके बाद उन्होंने गोवा की मशहूर फेनी और सीफूड के बारे में सवाल पूछा.

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उन्होंने पूछा, "तो कुछ लोगों का यह सवाल है - यह मेरा सवाल नहीं है - कि क्या आपको सच में गोवा खूबसूरत लगता है, या आपको लगता है कि कहीं और इतनी अच्छी फेनी नहीं मिलती, या वहां पॉम्फ्रेट मछली सस्ती मिलती है? आखिर वजह क्या है?" हालांकि अजय ने इस मजाक को ज़्यादा देर तक नहीं बढ़ाया. उन्होंने बस इतना कहा, "गोवा बहुत सुकून देने वाली जगह है, और मैं फेनी नहीं पीता." तब कपिल ने सुझाव दिया कि अजय किसी और के लिए फेनी ला सकते हैं जिससे एक्टर को मजाक का रुख बदलने का सही मौका मिल गया.

अजय ने कपिल को उनके पुराने दिनों की याद दिलाई और मजाकिया अंदाज में कहा, "तेरी जिंदगी में फेनी ने पहले ही बहुत गड़बड़ की है, याद रखना." कपिल ने तुरंत इस बात से इनकार करते हुए कहा, "मैं फेनी नहीं पीता" जबकि अर्चना पूरन सिंह ने भी मजाक में अपनी बात जोड़ी. उन्होंने मजाक में कहा, "अगर तुम्हें कुछ भी मुफ्त में मिल जाए, तो तुम पी लोगे." गोवा वाली बातचीत तब आगे बढ़ी जब कपिल ने मजाक किया कि अजय को ऐसी जगह घूमने के पैसे मिल रहे हैं, जहां आम तौर पर टूरिस्ट बहुत पैसे खर्च करते हैं. उन्होंने गोवा से जुड़े खाने और जगहों का भी जिक्र किया, जिसमें 'दृश्यम' में दिखाई गई पाव भाजी भी शामिल थी.

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कपिल के पुराने दौर का ये जिक्र उस बात से भी जुड़ा है जिसके बारे में कॉमेडियन ने सबके सामने बात की है. 2022 के अपने स्टैंड-अप स्पेशल 'आई एम नॉट डन येट' में कपिल ने उस दौर के बारे में बात की थी जब वह बहुत ज्यादा शराब पीते थे और एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को ट्वीट किया था. कपिल ने ट्वीट किया था, "क्या ये आपके अच्छे दिन हैं? @NARENDRAMODI" और बाद में अपने स्टैंड-अप स्पेशल में इस घटना और उस पर हुई आलोचना के बारे में बात की थी.