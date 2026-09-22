धुरंधर के रहमान डकैत ने दृश्यम 3 को दिया था बड़ा झटका, डायरेक्टर का छलका दर्द, बताया कैसे ऐन मौके पर सब बदला

अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 से अपने हाथ खींचने की खबर एक बड़े झटके की तरह आई थी. अब इस बारे में 'दृश्यम 3' के राइटर-डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बात की है. दरअसल अक्षय खन्ना ने शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले फिल्म छोड़ दी थी. अभिषेक ने वो मुश्किल दौर याद किया. मेकर्स ने 'दृश्यम' के हिंदी वर्शन के तीसरे और फाइनल पार्ट की ऑफीशियल अनाउंसमेंट कर दी थी और शूटिंग की तैयारियां चल रही थीं. हालांकि शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही अक्षय ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया. उनके जाने की असल वजह तो साफ नहीं है, लेकिन उनके जाने से मेकर्स मुश्किल में पड़ गए.

अभिषेक और उनकी टीम को शूटिंग को आगे बढ़ाए बिना ही किसी और एक्टर को ढूंढना था, स्क्रिप्ट में बदलाव करने थे और सब कुछ तैयार करना था. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, डायरेक्टर ने उस उथल-पुथल भरे हफ्ते को याद किया और बताया कि उन्होंने ओरिजिनल शूटिंग शेड्यूल पर ही क्यों टिके रहने का फैसला किया.

दिसंबर 2025 में खबरें आईं कि अक्षय ने मेकर्स के साथ क्रिएटिव और पैसों से जुड़े मतभेदों के कारण फिल्म छोड़ दी है. शूटिंग क्रिसमस के ठीक एक हफ्ते बाद शुरू होने वाली थी. अभिषेक ने याद किया कि हालांकि सिचुएशन से घबराहट तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से चीजें हुईं, उससे टीम खुश नहीं थी. उन्होंने कहा, "मैं घबराहट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम इस पूरे आइडिया से खुश नहीं थे. मैंने सोचा, 'ये क्या तरीका हुआ?'"

इसके बाद अभिषेक ने फिल्म के उन हिस्सों को फिर से लिखा जो असल में अक्षय को ध्यान में रखकर लिखे गए थे. बाद में उनकी जगह जयदीप अहलावत को लाया गया. सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, इसे याद करते हुए फिल्ममेकर ने कहा, "वह एक ऐसे किरदार की जगह ले रहे थे जिसे दर्शकों ने पसंद किया था. मैंने उन्हें फोन किया और उन्होंने मुझसे पूछा, 'कास्टिंग बदल रही है या किरदार?' मैंने उनसे कहा कि मैं किरदार बदल रहा हूं. फिर उन्होंने इसे पढ़ा और उन्हें यह मजेदार लगा. यह सब 5-6 दिनों के अंदर हो गया."

अभिषेक ने शूटिंग को आगे न बढ़ाने का फैसला किया था. उन्होंने कहा, "सबसे मुश्किल काम था आगे बढ़ने का फैसला लेना और टीम से बस इतना कहना: 'रुको, कुछ भी कैंसिल मत करो. हम यह करेंगे.' कह तो दिया, लेकिन अब इसे करना भी था और चीजें दोबारा लिखनी भी थीं. मैंने यह पता लगाने के लिए 2-3 दिन का समय मांगा कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे. अजय (देवगन) सर के साथ उनका सीन शूट करने में बस सात दिन ही बचे थे."

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अभिषेक ने बताया कि उन्होंने शूट कैंसिल नहीं किया क्योंकि 200 से ज्यादा लोग काम के लिए इस फिल्म पर निर्भर थे. सेट पहले से ही तैयार था और शेड्यूल बदलने से क्रू और एक्टर्स, दोनों पर असर पड़ता, जिनकी तारीखें पहले ही तय हो चुकी थीं. 'दृश्यम 3' में अजय देवगन, श्रिया सरन, तब्बू और जयदीप अहलावत अहम किरदारों में हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.