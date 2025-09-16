क्या कपिल शर्मा के शो का हिस्सा बनने के लिए खर्च करने पड़ते हैं पैसे? इस एक्टर से जानें क्या है सच

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का कॉमेडी शो पिछले कई सालों से टीवी की दुनिया का सबसे पसंदीदा प्रोग्राम बन चुका है. घर बैठे दर्शक इस शो का खूब मजा लेते हैं, लेकिन हमेशा से एक सवाल लोगों के मन में रहा है कि आखिर स्टूडियो में जाकर शो को लाइव देखने का तरीका क्या है. हर कोई ये सोचता है कि आखिर स्टूडियो में जाकर लाइव ऑडियंस का हिस्सा कैसे बनें. टीवी पर हंसी का धमाका देखने के बाद मन करता है कि सामने बैठकर खुद कपिल के पंच पर तालियां बजाई जाएं. क्या इसके लिए टिकट खरीदना पड़ता है, या फिर कोई और तरीका है. हाल ही में कॉमेडियन और एक्टर विकल्प मेहता, जो कपिल शर्मा के साथ उनके शो और यूएस टूर में काम कर चुके हैं, ने इस राज़ से पर्दा उठाया है.

विकल्प मेहता ने खोला राज

इस रहस्य से हाल ही में कॉमेडियन और एक्टर विकल्प मेहता ने पर्दा उठाया. विकल्प, जिन्होंने कपिल शर्मा के शो की कुछ एपिसोड्स में हिस्सा लिया है और उनके यूएस टूर पर भी साथ रहे हैं, ने वाईटीमहेंद्र पॉडकास्ट में साफ बताया कि शो की ऑडियंस को लेकर कई गलतफहमियां हैं. उन्होंने बताया कि शो असल में एक लाइव नाटक की तरह रिकॉर्ड होता है. यहां पर ज्यादा रीटेक्स नहीं होते, बल्कि बीच-बीच में छोटे ब्रेक दिए जाते हैं. कभी-कभी ये ब्रेक पंद्रह मिनट तक चलते हैं और अगर लंच ब्रेक हो तो पूरा एक घंटा भी मिल जाता है.

टिकट बेचने का सिस्टम नहीं, धोखा है पूरा

अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर. क्या शो देखने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है. इस पर विकल्प मेहता ने साफ कहा कि ये सब फेक है. अगर कोई कहे कि 500 या 1000 रुपये दो और ऑडियंस में बैठ जाओ, तो समझ लीजिए कि ये स्कैम है. शो की टीम कभी टिकट बेचकर ऑडियंस नहीं बुलाते.

कैसे बनती है ऑडियंस?

अब सवाल उठता है कि जब टिकट का सिस्टम नहीं है तो ऑडियंस आती कहां से है. इस पर विकल्प ने खुलासा किया कि शो का बड़ा हिस्सा पेड जूनियर आर्टिस्ट्स से भरा जाता है. ये वही लोग होते हैं, जो सुबह से लेकर देर रात तक एक ही जगह बैठे रहते हैं और पूरे जोश के साथ हंसते-तालियां बजाते हैं. उन्हें शो की टीम पैसे देती है और उनके खाने-पीने का भी इंतज़ाम करती है.

गेस्ट्स के लिए भी रखी जाती है सीटें

ऑडियंस का पूरा हिस्सा सिर्फ आर्टिस्ट्स से नहीं भरा होता. विकल्प मेहता के मुताबिक लगभग 20 प्रतिशत दर्शक गेस्ट्स होते हैं. यानी अगर शो में कोई सेलिब्रिटी आता है तो वो अपने कुछ दोस्तों या रिलेटिव्स को भी साथ ला सकता है. ऐसे लोग बिना टिकट के सीधे मेहमान की तरह शो का हिस्सा बन जाते हैं.

सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे फैंस

इस खुलासे से यह साफ हो गया कि कपिल शर्मा शो में टिकट खरीदकर कोई आम दर्शक सीधे नहीं बैठ सकता. शो की रौनक बनाए रखने के लिए ज्यादातर सीटें शो की टीम ही भरती है और बाकी कुछ चुनिंदा गेस्ट्स को एंट्री मिलती है