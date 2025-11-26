कपिल शर्मा ने बता डाली कनाडा में रेस्तरां पर तीन बार हुई फायरिंग की वजह, बोले- वहां की पुलिस के पास पावर नहीं...

मुंबई में कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म ‘किस किस को प्यार करूं 2' का ट्रेलर लॉन्च आयोजित किया गया, जहां कपिल पूरी स्टार कास्ट के साथ पहुंचे. प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कपिल शर्मा से उनके कनाडा स्थित रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी. कनाडा स्थित उनके रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग काफी सुर्खियों में रही थी. जिस पर अब कपिल शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है.

क्या बोले कपिल शर्मा

कपिल ने कहा, “यह इंसिडेंट कनाडा में हुआ… वैंकूवर में… और आई थिंक तीन बार वहां पर फायरिंग हुई. मुझे लगता है वहां के जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से शायद पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है कि वह इस तरह की चीज को कंट्रोल कर पाए. लेकिन जब हमारा यह केस हुआ, तो यह केस फेडरल में चला गया. जैसे यहां हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे ही वहां कनाडा की पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई.”

पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बोले कपिल शर्मा

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो करता है, उसके पीछे की कहानी हम समझ नहीं पाते. बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि वहां पहले से इस तरह की कई घटनाएं होती रही हैं. लेकिन जब हमारे कैफे पर फायरिंग हुई, तो वह बड़ी खबर बन गई. अब वहां की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में सुधार लाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं.”

मुंबई पुलिस के लिए क्या बोले कपिल शर्मा

कपिल ने मुंबई पुलिस की भी तारीफ करते हुए कहा, “मैं अपनी मुंबई और अपने देश में हमेशा सेफ महसूस करता हूँ. हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई नहीं. जितनी बार वहां गोली चली, उसके बाद हमारे कैफ़े में और बड़ी ओपनिंग मिली. सो, ऊपर वाला साथ है तो सब ठीक है.” बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के कनाडा वाले रेस्टोरेंट पर अब तक लगभग चार बार फायरिंग हो चुकी है. हालांकि कपिल लंबे समय से इस विषय पर चुप थे, लेकिन अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे ऐसी घटना दोबारा न हो — न उनके साथ, न किसी और के साथ.