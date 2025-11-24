विज्ञापन

धर्मेंद्र के निधन से टूट गए कपिल शर्मा, तस्वीर शेयर कर बोले- दूसरी बार पिता को खो दिया...

धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहा. धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड की गलियों से लेकर फैन्स के दिल तक सब सूने हो चुके हैं.

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए कपिल शर्मा
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र के निधन का दुख हर किसी के लिए बहुत ही पर्सनल है. उनका व्यवहार ही ऐसा था कि हर किसी के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते थे. तमाम सेलेब्स के बीच कपिल शर्मा ने धरम पाजी के लिए अपनी पोस्ट फैन्स की आंखें नम कर दीं. कपिल ने धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अलविदा धर्म पाजी 💔 आपका जाना बहुत ही दुखदायी है , ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है. आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वह हमेशा मेरे दिल में और यादों में रहेगा. कैसे एक पल में किसी के दिल में बस जाते हैं यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था. हमारे दिल में आप हमेशा रहेंगे. ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दें. 

धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे बॉलीवुड सितारे

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में परिवार और रिश्तेदारों के अलावा बॉलीवुड के तमाम सितारे मौजूद थे. अमिताभ बच्चन, आमिर खान, गौरी खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, सलीम खान, अनिल कपूर समेत सभी लोग पहुंचे और उन्हें नम आंखों से विदाई दी.  करण जौहर, काजोल, पीएम नरेंद्र मोदी, रवि किशन, मनोज वाजपयी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया.

पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र को उम्र संबंधी परेशानियों के चलते रेगुलर चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. कुछ दिन वहीं इलाज चला फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉक्टरों का कहना था कि इलाज घर पर चलेगा और रिकवरी पर नजर रखी जाएगी. हालांकि आज 24 नवंबर को उनके निधन की खबर ने सभी को एक गहरा झटका दिया.


 

