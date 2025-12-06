2025 की बिगेस्ट फ्लॉप, ऑडियंस के लिए तरसा थिएटर, अब एक महीने से OTT पर नंबर 1, एक्ट्रेस की नेट वर्थ 10 हजार करोड़

विज्ञापन

बॉलीवुड में एक फॉर्मूला इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो है थियेटर में फ्लॉप लेकिन ओटीटी में सुपरहिट. 2025 की फिल्म ‘एक चतुर नार' सिनेमाघरों में बुरी तरह पिट गई, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर ये हर किसी की जुबान पर चढ़ गई है.

बॉलीवुड में एक फॉर्मूला इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो है थियेटर में फ्लॉप लेकिन ओटीटी में सुपरहिट. 2025 की फिल्म ‘एक चतुर नार' सिनेमाघरों में बुरी तरह पिट गई, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर ये हर किसी की जुबान पर चढ़ गई है. फिल्म 12 सितंबर 2025 को सिनेमा हॉल में आई थी. इसे बनाने में करीब 25 करोड़ रुपए लगे, लेकिन कुल कमाई सिर्फ 3.20 करोड़ ही हुई. पहले हफ्ते में ही सब समझ गए कि ये फिल्म नहीं चलने वाली. निर्माताओं को इससे बहुत नुकसान भी हुआ. लेकिन जब ओटीटी पर यह आई, तो सबकी पसंदीदा फिल्मों में शामिल हो गई.

35 दिनों से नेटफ्लिक्स पर लगातार ट्रेंडिंग

इस फिल्म को 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और चमत्कार हो गया. पूरे 35 दिन से ज्यादा समय से यह फिल्म नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है. जस्टवॉच नाम की वेबसाइट के चार्ट में ये 93 नंबर से ऊपर चढ़कर सबसे पसंदीदा फिल्मों में शामिल हो गई है.

दिव्या खोसला कुमार की दमदार परफॉर्मेंस ने खींचा ध्यान

फिल्म में दिव्या खोसला कुमार ने ममता मिश्रा का रोल किया है. ममता एक विधवा है, जो अपने बेटे और सास के साथ गरीबी में जीवन गुजार रही है. नील नितिन मुकेश ने अभिषेक वर्मा नाम के भ्रष्ट बिजनेसमैन का किरदार निभाया है. इसके अलावा छाया कदम, सुशांत सिंह, रजनीश दुग्गल, जाकिर हुसैन जैसे अच्छे कलाकार भी हैं. सबने बहुत अच्छा काम किया है. IMDb पर इसको 6.8/10 रेटिंग मिली है.

गरीबी, चालाकी और ब्लैकमेल– कहानी में सबकुछ है

ममता को एक फोन मिलता है, जिसमें एक अमीर आदमी की सारी गलत हरकतों के सबूत होते हैं. वो सोचती है कि इससे अब 2 करोड़ रुपए कमा लेगी. ब्लैकमेल का प्लान बनता है. लेकिन बिजनेसमैन यानी अभिषेक भी खेल में आ जाता है. फिर दोनों के बीच दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है. इस फिल्म को देखकर हंसी भी आती है और रोमांच भी बना रहता है. शुरू के हिस्से को सबने बहुत पसंद किया, लेकिन आखिरी भाग थोड़ा कमजोर लगा.

शुरुआत दमदार, लेकिन क्लाइमैक्स ने किया थोड़ा निराश

यह फिल्म थियेटर में भले ही फ्लॉप हो गई हो लेकिन नेटफ्लिक्स पर इसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. छोटे शहर की जिंदगी, एक औरत की चतुराई, सास का मजेदार रोल- सब कुछ लोगों को अपना सा लग रहा है. आपको बता दें कि फिल्म में दिव्या खोसला कुमार हैं, जिनकी शादी टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार से हुई है. भूषण कुमार की नेट वर्थ 10 हजार करोड़ रुपए बताई जाती है, वहीं दिव्या अकेले 45 करोड़ की मालकिन हैं.

 

