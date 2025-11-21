विज्ञापन

दिव्या खोसला ने मुकेश भट्ट के साथ फोन कॉल किया लीक, जिगरा वर्सेज सवि विवाद में भट्ट परिवार के चेहरे से उतारा नकाब?

दिव्या खोसला कुमार ने नेगेटिव रिपोर्ट्स को लेकर अपना तनाव जाहिर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है.

दिव्या खोसला कुमार ने मुकेश भट्ट के साथ की शेयर की रिकॉर्डिंग
नई दिल्ली:

बॉलीवुड फिल्ममेकर मुकेश भट्ट, जिन्होंने दिव्या खोसला कुमार की सवि को प्रोड्यूस किया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दिव्या खोसला कुमार ने सवि वर्सेज जिगरा कॉन्ट्रोवर्सी को पब्लिसिटी स्टंट बनाने में इंजिनियरिंग कर रखी है. इसी कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर को कंफ्रंट करते हुए फोन कॉल की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है. दिव्या खोसला कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर ऑडियो रिलीज किया है, जिसमें वह मुकेश भट्ट से डायरेक्ट पूछ रही हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ बोला है या उन पर पब्लिसिटी के लिए कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने का आरोप लगाया है.

दिव्या खोसला ने शेयर की रिकॉर्डिंग...

रिकॉर्डिंग में मुकेश भट्ट इन आरोपों को नकारते हुए कहते हैं, ना मेरे को किसी ने पूछा, ना मैंने किसी को बोला. यह उन लोगों ने क्रिएट किया है, जो इस पर इंटरेस्ट रखते हैं. दिव्या खोसला कुमार ने खुलासा किया कि वह अपने बर्थडे पर नेगेटिव रिपोर्ट्स आने से नाराज हैं. मुकेश ने उन्हें तसल्ली दी कि उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है.

मुकेश भट्ट क्या कहते हैं?

मुकेश भट्ट कहते हैं, “बेटा, यह सब प्लान किया हुआ है. यह तुम्हारे जन्मदिन पर हुआ, इसका मतलब है यही है कि कोई तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है और उसने जानबूझकर यह सब किया है. सबसे पहले, मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं ऐसी हरकत नहीं करता. अब तक तुम मुझे जान गए हो, बेटा.” वहीं बातों में यह भी हिंट दिया कि दूसरे कैंप के कारण यह बैकलैश देखने को मिला है और उन्होंने दिव्या को इससे ऊपर उठने कहा कि आने वाला साल अच्छा होने वाला है.

दिव्या खोसला का जवाब

दिव्या खोसला कुमार ने इस रिकॉर्डिंग को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “इस खुलासे से मैं बहुत हैरान हूं. हाल ही में मुझे जो पता चला है, वह परेशान करने वाला और दिल तोड़ने वाला है. भारी मन से, मुझे लगता है कि यह सच लोगों के सामने आना जरूरी है. खासकर उन सभी कलाकारों और फैंस के लिए जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हायरार्की, लॉबिंग और गेटकीपिंग के कारण बहुत दुख झेला है. बदकिस्मती से, मेरे पास मिस्टर मुकेश भट्ट और मेरे बीच हुई टेलीफोन पर हुई बातचीत को सामने लाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, ताकि लोग खुद सुन सकें कि कैसे कुछ ग्रुप करियर खराब करने और असली टैलेंट को बाहर करने की कोशिश करते हैं. ऐसा बर्ताव मंजूर नहीं है और इसे नॉर्मल नहीं किया जा सकता. अब समय आ गया है कि हम आवाज उठाएं.

