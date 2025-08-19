विज्ञापन

वॉर 2 पांच दिन में 300 करोड़ के पार, जानें इंडिया में की कितनी कमाई

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की फिल्म 'वॉर 2' की चर्चा हर ओर सुनने को मिल रही है. 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में दमदार कमाई की.

वॉर 2 पांच दिन में 300 करोड़ के पार
नई दिल्ली:

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की फिल्म 'वॉर 2' की चर्चा हर ओर सुनने को मिल रही है. 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में दमदार कमाई की. अब 'वॉर 2' का वीक डेज शुरू हो गया है. ऐसे में देखा जाएग तो 'वॉर 2' ने अपने पांचवे दिन भी ठीक-ठाक कमाई कर ली है. इस फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. यह एक्शन से भरपूर फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और इसका कलेक्शन इसकी लोकप्रियता की गवाही दे रहा है.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (पहला हफ्ता):  
- भारत: 240 करोड़ (ग्रॉस)/ 196.50 करोड़ (नेट)  
- इंटरनेशनल: 60.50 करोड़ (ग्रॉस) / $6.93 मिलियन  
- कुल: 300.50 करोड़ (ग्रॉस) / $34.54 मिलियन  
(18 अगस्त 2025 तक)

भारत में दिन-प्रतिदिन कलेक्शन:  

गुरुवार: 
हिंदी - 29 करोड़, 
तेलुगु - 25 करोड़, 
कुल - 54 करोड़  

शुक्रवार: 
हिंदी - 46 करोड़,
तेलुगु - 15 करोड़, 
कुल - 61 करोड़  

शनिवार: 
हिंदी - 27 करोड़, 
तेलुगु - 9 करोड़, 
कुल - 36 करोड़  

रविवार: 
हिंदी - 28 करोड़, 
तेलुगु - 8 करोड़, 
कुल - 34 करोड़  

सोमवार: 
हिंदी - 7.50 करोड़, 
तेलुगु - 2 करोड़, 
कुल - 9.50 करोड़  

कुल भारत कलेक्शन (नेट):  
हिंदी: 137.50 करोड़  
तेलुगु: 59 करोड़  
ग्रैंड टोटल: 196.50 करोड़  

'वॉर 2' की इस शानदार शुरुआत ने साबित कर दिया है कि यह फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. ऋतिक और एनटीआर की जोरदार केमिस्ट्री, कियारा का शानदार अभिनय और फिल्म का दमदार एक्शन इसे खास बना रहा है. भारत में हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. खासकर पहले दो दिन में कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है. 'वॉर 2' की यह रफ्तार देखकर लगता है कि यह जल्द ही और बड़े रिकॉर्ड बना सकती है.

