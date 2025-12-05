विज्ञापन

तलाक की अफवाहों के बीच बोलीं दिव्या खोसला, बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा, आत्मा नहीं बेचूंगी...

एक यूज़र ने दिव्या से पूछा कि वह “बॉलीवुड में टॉक्सिसिटी” और लुक और बिहेवियर को लेकर लगातार प्रेशर के बीच खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रखती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
तलाक की अफवाहों के बीच बोलीं दिव्या खोसला, बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा, आत्मा नहीं बेचूंगी...
दिव्या खोसला इन दिनों अपने तलाक को लेकर चर्चा में हैं...
नई दिल्ली:

दिव्या खोसला कुमार ने हाल ही में Reddit पर एक AMA सेशन होस्ट करके फैंस को सरप्राइज दिया, जहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से लेकर अपनी शादी के बारे में अफवाहों को साफ करने तक, हर बात का जवाब दिया. अपनी निजी जिंदगी से लेकर करियर तक हर सवाल का दिव्या ने बेबाकी से जवाब दिया. दिव्या की शादी 2005 से टी-सीरीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार से हुई है. उनका एक बेटा है जिसका नाम रुहान है. रुहान का जन्म अक्टूबर 2011 में हुआ था. दिव्या को आखिरी बार थ्रिलर-कॉमेडी एक चतुर नार में देखा गया था, जिसमें उन्होंने नील नितिन मुकेश के साथ काम किया था.

‘बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा'

एक यूज़र ने दिव्या से पूछा कि वह “बॉलीवुड में टॉक्सिसिटी” और लुक और बिहेवियर को लेकर लगातार प्रेशर के बीच खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रखती हैं. इस पर दिव्या का जवाब हैरान करने वाला था. उन्होंने कहा, “मुझे खुद लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ मगरमच्छ हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बीच से रास्ता बना रहे हैं.”

इंडस्ट्री की मुश्किलों को मानने के बावजूद, दिव्या ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके सिद्धांत ही उनके फैसलों को गाइड करते हैं. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात है खुद के प्रति सच्चा रहना. मैं काम पाने के लिए अपनी आत्मा कभी नहीं बेचूंगी. होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है... और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जब आप ऊपर पहुंचें तो आपके पास अच्छे कर्मों का रिकॉर्ड हो.”

तलाक की अफवाहों पर दिया जवाब

AMA के दौरान उनसे किसी ने सीधे-सीधे पूछ लिया कि ‘क्या आपका तलाक हो गया है?' इसका दिव्या ने थोड़ा चिढ़ते हुए लेकिन मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, “नहीं, लेकिन मीडिया सच में यही चाहता है.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Divya Khosla, Divya Khosla News, Divya Khosla Age, Divya Khosla Angry, Divya Khosla Films
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com