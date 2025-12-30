'धुरंधर' के FA9LA सॉन्ग में अक्षय खन्ना के साथ क्यों नहीं नाचे थे रणवीर? रहमान डकैत के वफादार ने बताया सच

रणवीर सिंह की नई फिल्म ‘धुरंधर' इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त चर्चा में है. एक्शन, सस्पेंस और स्पाई ड्रामा से भरी इस फिल्म में रणवीर पहली बार इतने सीरियस और शातिर जासूस के अवतार में नजर आए हैं. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म का लेवल और बढ़ा दिया है. फिल्म के गाने भी रिलीज होते ही हिट हो गए, खासकर डांस नंबर ‘फा9ला'. लेकिन इसी गाने को लेकर फैंस के मन में एक सवाल अटक गया, जब इतना बड़ा डांस ट्रैक है, तो रणवीर सिंह ने उसमें स्टेप्स क्यों नहीं किए? जिसकी वजह अब सामने आई है.

#NaveenKaushik Explains why #RanveerSingh didn't Dance in the #Dhurandhar Song Fa9la...????????



“He's a Spy. A Spy Doesn't Seek Attention. While Everyone is Dancing, He Stays in the Shadows — Observing People and Noting Everything..."????#AkshayeKhanna ❤️‍???????? pic.twitter.com/cN5FfrxWMb — Random Cine Mood (@RandomCineMood) December 29, 2025

गाने में डांस नहीं, लेकिन छुपा था बड़ा प्लान

जैसे ही ‘फा9ला' रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर फैंस ने सवालों की लाइन लगा दी. आखिर रणवीर जैसे एनर्जी से भरे स्टार को डांस फ्लोर से दूर क्यों रखा गया? अब इस राज से फिल्म के को-एक्टर नवीन कौशिक ने पर्दा उठा दिया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये फैसला पूरी तरह किरदार की डिमांड था. नवीन के मुताबिक, रणवीर का किरदार एक स्पाई है और स्पाई कभी भी बेवजह अटेंशन नहीं चाहता. गाने में जब बाकी लोग मस्ती और डांस में डूबे हैं, तब रणवीर का कैरेक्टर चुपचाप सबको ऑब्जर्व करता है. यही उसकी ट्रेनिंग और नेचर है. मेकर्स चाहते थे कि हर सीन में उसका बिहेवियर रियल लगे. इसलिए डांस से दूरी रखी गई.

फैंस बोले- यही है स्मार्ट राइटिंग

नवीन कौशिक की ये एक्सप्लेनेशन सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस ने इसे फिल्म की स्मार्ट राइटिंग और डीप कैरेक्टर बिल्डिंग बताया. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, ‘स्पाई अगर डांस करने लगे तो मिशन खतरे में पड़ जाए' वहीं क्रिटिक्स ने भी रणवीर की परफॉर्मेंस की तारीफ की है, खासकर उनके स्पाई लुक और बॉडी लैंग्वेज की.

‘धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और अब इसके सीक्वल की बातें भी शुरू हो गई हैं. अगर आपने अब तक फिल्म नहीं देखी है, तो समझ लीजिए, ये सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि डिटेलिंग का भी पूरा पैकेज है.