धुरंधर-छावा नहीं ये थी 2025 की सबसे बड़ी हिट, ना एक्शन ना रोमांस का तड़का, 50 लाख में बनी और कमाए 120 करोड़

साल 2025 की हिट फिल्म की बात करें तो आप शायद धुरंधर का नाम लेंगे लेकिन इस फिल्म के अलावा एक और है जिसने इस धुरंधऱ का रिकॉर्ड भी तोड़ा है.

साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म!
नई दिल्ली:

साल 2025 बॉक्स ऑफिस के लिहाज से भारतीय सिनेमा के लिए बहुत अच्छा रहा. सभी इंडस्ट्रीज में कई फिल्मों ने खूब कमाई की और हिट और सुपरहिट बनीं. हिंदी सिनेमा में इंटेंस रोमांस की वापसी हुई जिसमें तीन अलग-अलग फिल्में - सैयारा, एक दीवाने की दीवानियत, और तेरे इश्क में - बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं. धुरंधर और छावा ने एक्शन एंटरटेनर फिल्मों का झंडा ऊंचा रखा जबकि कांतारा चैप्टर वन साउथ से एक बड़ी हिट साबित हुई. भले ही इन सभी फिल्मों ने खूब पैसे कमाए लेकिन इनमें से कोई भी साल की सबसे बड़ी हिट नहीं थी. यह सम्मान एक छोटी सी गुजराती फिल्म को मिला जो सिर्फ ₹50 लाख के बजट में बनी थी. इसमें कोई स्टार नहीं था, कोई गाना-डांस नहीं था और कोई एक्शन नहीं था और फिर भी, यह कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बड़ी हिट साबित हुई.

2025 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई ये फिल्म 

लालो कृष्ण सदा सहायते, एक गुजराती भक्ति ड्रामा, भारतीय सिनेमा में साल की सबसे बड़ी स्लीपर हिट बनकर उभरी. महज ₹50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म की कास्ट में कोई बड़ा नाम नहीं था फिर भी यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म बन गई. ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली गुजराती फिल्म बनने के बाद, इसने बॉक्स ऑफिस पर ₹120 करोड़ कमाकर अपनी शानदार पारी खेली. यह इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म बनाती है, जिसका रिपोर्टेड ग्रॉस प्रॉफिट लगभग 24000% है. यह फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार (जिसने ₹15 करोड़ के बजट पर ₹900 करोड़ से ज्यादा कमाए) और जय संतोषी मां (जिसने 1975 में ₹10 लाख के बजट पर शोले को कड़ी टक्कर दी थी) के 6000% प्रॉफिट के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रही.

लालो ने बॉलीवुड के दिग्गजों को कैसे पछाड़ा?

लालो के चौंकाने वाले 24000% प्रॉफिट ने बॉक्स ऑफिस सफलता के लिए एक बेंचमार्क सेट किया है. तुलना के लिए, कांतारा चैप्टर वन ने ₹125 करोड़ के बजट पर ₹850 करोड़ कमाए, जो 'सिर्फ' 680% प्रॉफिट है. धुरंधर ने 760% प्रॉफिट के साथ थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया और अभी भी कमाई जारी है. सैयारा साल की एक अकेली बड़ी फिल्म थी जिसने अपने बजट से 10 गुना से ज्यादा कमाई की अपने ₹40 करोड़ के बजट पर 1350% प्रॉफिट कमाया. लालो की अचीवमेंट को समझने के लिए धुरंधर को गुजराती फिल्म के प्रॉफिट रेशियो की बराबरी करने के लिए ₹30,000 करोड़ ($3.3 बिलियन) कमाने होंगे, जो अवतार और एवेंजर्स: एंडगेम के ग्रॉस से ज्यादा है.

क्या है लालो कृष्ण सदा सहायते की कहानी? 

अंकित सखिया के डायरेक्शन और कृशांश वाजा, विक्की पूर्णिमा और अंकित सखिया की लिखी लालो कृष्ण सदा सहायते एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी है जो एक फार्महाउस में फंस जाता है, जहां वह भगवान कृष्ण के दर्शन करते हुए अपने पुराने पाप स्वीकार करता है. फिल्म में रीवा राछ, श्रुहद गोस्वामी, करण जोशी और मिष्टी कडेचा ने काम किया है. मानसी पारेख, पार्थिव गोहिल, मैनिफेस्ट फिल्म्स और जय व्यास प्रोडक्शंस और अजय बलवंत पाडरिया की प्रोड्यूस की गई इस फिल्म मिले-जुले रिव्यू मिले लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से इसने रफ्तार पकड़ी.

