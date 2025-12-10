Dhurandhar Box Office Collection Day 6: एक भी दिन नहीं रुक रही धुरंधर की रफ्तार, छठे दिन भी की इतनी तगड़ी कमाई

विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 6: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर रिलीज होते ही सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन की यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection Day 6: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर रिलीज होते ही सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे सितारों से सजी यह जासूसी थ्रिलर दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में रहने वाली धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर दिखाया है. पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 28 करोड़ रुपये से ज्यादा की शानदार ओपनिंग की. शनिवार को 14% की बढ़ोतरी के साथ 32 करोड़ कमाए. लेकिन असली धमाका तो रविवार को हुआ, जब फिल्म ने 43 करोड़ रुपये कमा डाले, यानी शनिवार से 34% ज्यादा! वीकेंड का कुल कलेक्शन 103 करोड़ रहा.

अब तक कितने कमा चुकी हैं धुरंधर

सोमवार को छुट्टी के बाद सामान्य दिन होने के बावजूद फिल्म ने सिर्फ 46% की गिरावट दिखाई और 23.25 करोड़ कमाए. मंगलवार को फिर जोरदार उछाल आई और फिल्म ने 27 करोड़ रुपये बटोरे. सैकनिल्क के अनुसार बुधवार शाम तक के आंकड़ों में 17.57 करोड़ और जुड़ गए. इस तरह सिर्फ 6 दिनों में धुरंधर ने भारत में 170.82 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फिल्म इसी रफ्तार से चली तो पहले हफ्ते के अंत तक 200 करोड़ आसानी से पार हो जाएंगे. दूसरे हफ्ते में भी अगर वीकेंड पर अच्छी ग्रोथ रही तो फिल्म एनिमल और पुष्पा-2 की तरह हिंदी में 500 करोड़ क्लब में शामिल होने की रेस में सबसे आगे है.

वर्ड ऑफ माउथ का बड़ा फर्क

दर्शकों का प्यार, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और शानदार कंटेंट की वजह से धुरंधर लगातार सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही है. साफ है कि यह फिल्म 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है.

दिनवार कलेक्शन:  
- शुक्रवार: 28 करोड़  
- शनिवार: 32 करोड़  
- रविवार: 43 करोड़  
- सोमवार: 23.25 करोड़  
- मंगलवार: 27 करोड़  
- बुधवार (शाम तक): 17.57 करोड़  

कुल: 170.82 करोड़  

