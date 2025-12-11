विज्ञापन

धुरंधर की यालिना की 5 खूबसूरत फोटो, 20 की उम्र में दे रहीं दीपिका, आलिया, प्रियंका को टक्कर 

धुरंधर के चर्चा में आने की वजह इसकी 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी हैं, जो 40 साल के एक्टर रणवीर सिंह की हीरोइन बनी हैं. सारा अर्जुन बतौर चाइल्ड स्टार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को फैल कर रही हैं.

धुरंधर में नजर आई हैं 20 साल की यालिना
नई दिल्ली:

एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस वक्त एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर का डंका बज रहा है. फिल्म में सभी एक्टर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन दमदार एक्टिंग करते दिख रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा अक्षय खन्ना के 'रहमान डकैत' रोल को प्यार मिल रहा है. धुरंधर के चर्चा में आने की वजह इसकी 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी हैं, जो 40 साल के एक्टर रणवीर सिंह की हीरोइन बनी हैं. सारा अर्जुन बतौर चाइल्ड स्टार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को फैल कर रही हैं. चलिए देखते हैं धुरंधर की एक्ट्रेस अलिना की ये 5 खूबसूरत और स्टनिंग तस्वीरें.

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' फेम डायरेक्टर आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर में सारा अर्जुन के किरदार का नाम यालिना है. फिल्म में उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है और रणवीर के साथ उनकी जोड़ी खूब जंच रही है.

बतौर एक्ट्रेस सारा अर्जुन अपनी डेब्यू फिल्म धुरंधर से हिट होती दिख रही हैं. अक्षय खन्ना के रहमान डकैत रोल के साथ-साथ उनके अलिना के किरदार की भी चर्चा हो रही है. रणवीर और सारा की रोमांटिक केमिस्ट्री खूब जंच रही है.

दो साल पहले 2023 में सारा ने फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 में ऐश्वर्या राय का यंग रोल नंदिनी किया था और इसके बाद से उन्हें मिनी ऐश्वर्या राय भी कहा जा रहा है. और फिर जब धुरंधर से उनका लुक आया तो सबके जहन में इस फिल्म का ही जिक्र हुआ था.

सिनेप्रेमी यह देख शॉक्ड थे कि सारा अर्जुन इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गईं. कईयों को तो यह यकीन ही नहीं हुआ कि सारा वही एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने दो साल पहले ऐश्वर्या का यंग रोल किया था. आपको बता दें कि सारा साउथ फिल्मों में एक्टिव एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं, जो सीक्रेट सुपरस्टार  वॉचमैन, और शबरी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. राज अर्जुन साउथ सिनेमा के जाने-माने एक्टर हैं अपने कैरेक्टर रोल से जाने जाते हैं.

