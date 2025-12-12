धर्मेंद्र की फिल्म को टक्कर देने आ रही है ये मलयालम फिल्म, थिएटर में हॉरर से कर देगी रोंगटे खड़े

मलयालम इंडस्ट्री के अभिनेता निविन पॉली की फिल्मों को लेकर दर्शकों में हमेशा एक अलग उत्साह रहा है. इस कड़ी में उनकी आने वाली फिल्म 'सर्वम माया' को लेकर काफी चर्चा है. मेकर्स ने अब एक बड़ा अपडेट जारी किया है और बताया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से 'यू' सर्टिफिकेट मिल गया है. इसके साथ ही मेकर्स ने रिलीज डेट से भी पर्दा उठाया. दर्शक इस फिल्म को क्रिसमस के मौके पर देख सकेंगे. फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने 'यू' सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है.

'यू' सर्टिफिकेट का मतलब है कि फिल्म में कोई ऐसा सीन या डायलॉग नहीं है, जो बच्चों या परिवारों के लिए गलत हो. यह फिल्म पारिवारिक मनोरंजन पेश करती है. निर्देशक अखिल सत्यन ने फिल्म में हॉरर को मजेदार अंदाज में पेश किया है. इस फैसले के बाद निविन पॉली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म का नया पोस्टर भी साझा किया और बताया, ''फिल्म 'सर्वम माया' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.''

फिल्म की शूटिंग पिछले महीने ही पूरी कर ली गई थी. मेकर्स ने हाल ही में इसका एक छोटा-सा टीजर जारी किया था. टीजर में निविन पॉली एक पुराने घर के सभी कमरे की जांच करते दिखाई देते हैं. रात का समय है और बाहर तूफान है. वह यह देखने की कोशिश करते हैं कि घर में कोई व्यक्ति है या नहीं. इसके लिए वह बिस्तर के नीचे, छत के कोनों और अलमारियों में देखते हैं और 'ओके' कहकर खुद को आश्वस्त करते हैं. इसके बाद टीजर में आगे वह अभिनेता अजु वर्गीज के साथ घूमते हुए नजर आते हैं.

'सर्वम माया' में निविन पॉली के अलावा, अभिनेत्री प्रीति मुकुंदन मुख्य किरदार में हैं. फिल्म की शूटिंग केरल के एर्नाकुलम और पालक्काड जैसे लोकेशन्स पर हुई है. फिल्म का निर्देशन अखिल सत्यन ने किया है, जो दिग्गज निर्माता सत्यन अन्थिक्कड के बेटे हैं. उनकी पिछली फिल्म 'पचुवुम अथबुथा विलक्कुम' को दर्शकों के साथ-साथ आलोचकों ने भी काफी सराहा था. आपको बता दें कि 'सर्वम माया' धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.