Dharmendra Health Latest Update: धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर आया लेटेस्ट अरपडेट, एक्टर की टीम ने बताया कैसी है सुपरस्टार की तबीयत

Dharmendra Health Latest Update: धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं. उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है. इस वक्त धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. वह बीते कुछ वक्त से इस अस्पताल में भर्ती हैं.

धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर आया लेटेस्ट अरपडेट
नई दिल्ली:

Dharmendra Health Latest Update: धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं. उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है. इस वक्त धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. वह बीते कुछ वक्त से इस अस्पताल में भर्ती हैं. सोमवार 10 नवंबर को खबर आई कि धर्मेंद्र की तबीयत काफी बिगड़ गई है और वह वेंटिलेटर पर हैं. हालांकि बाद में सनी देओल की टीम ने एक बयान जारी कर उनके तबीयत का अपडेट दिया. बयान के अनुसार फिलहाल धर्मेंद्र की तबीयत स्थिर हैं. 

वहीं अब खुद धर्मेंद्र की टीम की ओर से बयान जारी किया गया है. धर्मेंद्र ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी एक तस्वीर शेयर की गई है. इस तस्वीर के साथ धर्मेंद्र की तबीयत का हाल बताया गया है. तस्वीर के कैप्शन में लिखा, मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूं, जो अस्पताल में निगरानी में हैं. उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूं.

सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का यह पोस्ट वायरल हो रहा है. फैंस सहित तमाम सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट पर कमेंट कर उनके लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं. आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2025 को धर्मेंद्र 90 साल के हो जाएंगे. इस साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंख का ग्राफ्ट ऑपरेशन हुआ था. धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से बॉलीवुड में कदम रखा था. शुरुआती दौर में उन्होंने 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'अनुपमा' और 'आया सावन झूम के' जैसी फिल्मों में आम आदमी के किरदार निभाए.
 

