धर्मेंद्र का गांव वाला घर ? जिससे जुड़ी हैं एक्टर की बचपन की यादें, मां की सलाह ने बनाया सुपरस्टार

बॉलीवुड के 'ही-मैन'धर्मेंद्र की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है. वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. धर्मेंद्र के चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. वहीं इन सबके बीच हम आपको धर्मेंद्र के पैतृक घर से रूबरू करवाते हैं, जो पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे धर्मेंद्र का पैतृक घर बताया जा रहा है. इंस्टाग्राम हैंडल 'धरम हेमा' ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक पुराना दोमंजिला मकान दिख रहा है.

सामने लोहे का पुराना गेट है और घर एक चौड़ी गली में बसा है. मकान की बनावट देखकर लगता है कि यह कई दशक पुराना है. वीडियो में दावा किया गया है कि यह घर धर्मेंद्र का है. हालांकि एनडीटीवी इस बात की पुष्ठि नहीं करता है. लेकिन बताया जा रहा है कि यहीं धर्मेंद्र ने अपना बचपन बिताया था. माता-पिता और परिवार के साथ यहीं वे खेलते-कूदते बड़े हुए.

धर्मेंद्र अपने पैतृक घर पर अक्सर जाया करते थे. आपको बता दें कि धर्मेंद्र अपनी मां से बहुत प्यार करते थे. मां के कहने पर ही उन्होंने 'फिल्मफेयर न्यू टैलेंट हंट' में फॉर्म भरा और अवार्ड जीता. इसके बाद डायरेक्टर की नजर पड़ी और पहली फिल्म मिली. आज फार्महाउस, स्विमिंग और खेती के शौक पूरे करने वाले धर्मेंद्र का यह सादा सा गांव का घर बताता है कि सितारे भले चमक जाएं, लेकिन जड़ें हमेशा दिल में रहती हैं.

