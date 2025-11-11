विज्ञापन

धर्मेंद्र से नहीं मिल सके शाहरुख, सलमान और गोविंदा, जानें अब कैसी है सुपरस्टार की तबीयत

सोमवार रात को बॉलीवुड के कई सितारे धर्मेंद्र का हालचाल लेने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी परिवार की ओर से लगातार हेल्थ अपडेट दिया जा रहा है. देओल फैमिली के अनुसार धर्मेंद्र की तबीयत में पहले से थोड़ा सुधार है. वह डॉक्टरों की देख-रेख में हैं. वहीं सोमवार रात को बॉलीवुड के कई सितारे धर्मेंद्र का हालचाल लेने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया. धर्मेंद्र से मिलने शाहरुख खान, सलमान खान और गोविंदा अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन एक्टर के आईसीयू में होने की वजह से वह उनसे मिल नहीं पाए. 

एनडीटीवी के सूत्रों को अनुसार अस्पताल में सलमान खान सिर्फ सनी देओल से मिल पाए थे. धर्मेंद्र के ताजा हेल्थ अपडेट की बात करें तो सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया है, 'धर्मेंद्र ठीक हो रहे हैं और इलाज का असर हो रहा है, हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें.' वहीं सुबह होते ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. पापा धर्मेंद्र से मिलने के लिए सनी देओल अपने दोनों बेटों राजवीर और करण, बॉबी देओल और ईशा देओल पहुंचे हैं.

धर्मेंद्र की सेहत को लगातार कई तरह की खबरें आ रही हैं. सनी देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल लगातार धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दे रह हैं. अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईशा देओल को ब्रीच कैंडी अस्पताल जाते हुए देखा जा सकता है. धर्मेंद्र का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है.

