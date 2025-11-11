89 साल की उम्र में खुद को ऐसे फिट रखते हैं धर्मेंद्र, जिम से वायरल हुआ एक्टर का वीडियो

बॉलीवुड के प्यारे 'ही-मैन' धर्मेंद्र, जो 89 साल के हैं, इस समय मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उन्हें सांस की तकलीफ हुई थी. जैसे ही उनकी अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि अभिनेता का निधन हो गया. लेकिन यह झूठी खबर थी. इससे परेशान होकर परिवार ने आगे आकर साफ किया कि धर्मेंद्र जीवित हैं और इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र से नहीं मिल सके शाहरुख, सलमान और गोविंदा, जानें अब कैसी है सुपरस्टार की तबीयत

फैंस उनकी जल्दी ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं. इसी बीच लोग उनकी कमाल की फिटनेस को भी याद कर रहे हैं. 89 साल की उम्र में भी वह कितने चुस्त हैं, यह हर किसी को हैरान करता है. इस मुश्किल वक्त में एक पुराना वीडियो फिर वायरल हो रहा है, जो उनकी हिम्मत और सेहत के प्रति लगन दिखाता है. साबित करता है कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है.

यह वीडियो अप्रैल महीने का है. इसमें धर्मेंद्र अपने जिम में बैठे दिख रहे हैं. चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, पूरा जोश और खुशी. उन्होंने बताया कि वह रोज जिम और फिजियोथेरेपी कर रहे हैं. बोले, “दोस्तों, मैंने एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी शुरू की है. बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं. उम्मीद है आपको मुझे देखकर खुशी हो रही होगी. देखो मेरी जांघें और मांसपेशियां.” उनकी खुशी देखते ही बनती थी.

वीडियो के कैप्शन में लिखा, “दोस्तों, मनोरंजन और प्रेरणा देने के लिए पैदा हुआ हूं... आप सबसे प्यार करता हूं. खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजबूत रहो.” धर्मेंद्र की यह हिम्मत और सकारात्मक सोच लाखों लोगों को प्रेरित करती है. फैंस यही कामना कर रहे हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर फिर सबके सामने आएं.