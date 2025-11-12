धर्मेंद्र के फैन का रो-रो कर हुआ बुरा हाल,एक्टर के घर के आगे इस तरह मांगी दुआ, सच्चे फैन को देख आप भी कहेंगे-धरम पाजी तुस्सी ग्रेट हो

एक एक्टर की जिंदगी भर की पूंजी सिर्फ फिल्मों से हुई कमाई ही नहीं होती. दौलत से अमीर बनने के लिए किसी भी एक्टर को पहले शौहरत कमानी पड़ती है. और, ये शौहरत तब मिलती है जब किसी एक्टर को फैन्स का बेशुमार प्यार मिलता है. जो एक आम एक्टर को सितारा बना देता है. इस मामले में फिल्म इंडस्ट्री के हीमैन धर्मेंद्र से ज्यादा रईस भला कौन होगा. जिनके फैन्स आज भी उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी सेहत की खातिर दुआ पर दुआ मांग रहे हैं. एक फैन तो ऐसा भी है जो अपने फेवरेट एक्टर की खातिर रो भी पड़ा. और, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रो पड़ा फैन्स

धर्मेंद्र के लाखों फैन्स हैं. जो शायद अपने बचपन के दिनों से ही उन्हें दिल से चाहते हैं. अब जब ये खबरें आईं कि धर्मेंद्र की सेहत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं. तब धर्मेंद्र के फैन्स के दिलों में भी हलचल मच गई. हर फैन् उन्हें सेहतयाब रखने की दुआ मांगने लगा. जिससे जैसा बन पड़ा होगा. उसने शायद उस तरह से प्रार्थना की होगी. लेकिन एक फैन अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया. धर्मेंद्र की सेहत की दुआ मांगते मांगते ये फैन फूट फूट कर रो पड़ा. इंस्टाग्राम पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उसके हाथ में एक तख्ती भी है जिसमें लिखा है कि गेट वेल सून धरमजी. और धर्मेंद्र की फोटो भी लगी है. फैन की आंखों में आंसू साफ बता रहे हैं कि वो अपने फेवरेट स्टार के लिए कितना दुखी है.

धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट

आपको बता दें कि एक्टर धर्मेंद्र को खराब सेहत के चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था. इस दौरान ये खबरें भी आईं कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है. कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनसे जुड़ी बुरी खबर भी चला दी थी. हालांकि फैन्स की दुआओं के चलते धरमजी अब पहले से बेहतर हैं और डिस्चार्ज भी हो चुके हैं. अब भी फैन्स उनकी अच्छी सेहत की कामना कर रहे हैं.